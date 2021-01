Les Britanniques se sont réveillés avec un autre matin glacial aujourd’hui après que les températures ont plongé à -11,3 ° C (11,7 ° F) pendant la nuit et que les prévisionnistes ont émis un autre avertissement de neige de 18 heures pour certaines parties du pays ce week-end.

Les personnes voyageant pendant le verrouillage ont été prévenues de s’attendre à des conditions plus « délicates », car la glace et le brouillard verglaçant présentaient de nouveaux dangers un jour après que de fortes chutes de neige aient causé des perturbations majeures dans le nord de l’Angleterre et en Écosse.

Le Met Office a émis un avertissement de glace jusqu’à 10 heures aujourd’hui pour toute l’Écosse et la majeure partie de l’Angleterre avec le mercure plongeant à -11,3 ° C (11,7 ° F) dans le village de Ravensworth dans le Yorkshire du Nord aux premières heures de ce matin.

Les prévisionnistes ont déclaré que la pluie, le grésil et la neige seraient en train de disparaître, laissant des surfaces glacées et des conditions de voyage difficiles au milieu des préoccupations des personnes qui tombent sur des chaussées glissantes et des automobilistes dérapant sur des routes non traitées.

Les gens à travers la Grande-Bretagne se sont réveillés avec un gel généralisé et des températures oscillant autour de zéro ce matin, avec le mercure peu susceptible de dépasser 5 ° C (41 ° F) à Londres aujourd’hui avant de redescendre à 0 ° C (32 ° F) ce soir.

La neige et la glace noire sur les routes de Leeds ce matin créent des conditions dangereuses pour les habitants du West Yorkshire

Près de 200 régions du pays restent également sous surveillance des inondations, l’Agence pour l’environnement émettant 144 alertes d’inondation et 43 avertissements plus graves pour l’Angleterre – tandis que Natural Resources Wales a émis deux alertes.

Un autre avertissement météorologique de 18 heures pour la neige et la glace a été émis demain pour la majeure partie de l’Écosse et du nord de l’Angleterre, de 3 heures du matin à 21 heures, le Met Office avertissant que jusqu’à 20 cm (8 pouces) pourraient tomber sur des routes plus élevées.

Une zone de pluie poussant vers l’est se transformera en neige, les prévisionnistes avertissant des retards de déplacement des routes avec certains véhicules et passagers bloqués, ainsi que des voyages ferroviaires et aériens retardés ou annulés et un risque de coupures d’électricité.

La zone de pluie se transformera en neige au fur et à mesure qu’elle rencontrera de l’air plus froid à travers l’Écosse et dans certaines parties du nord et de l’est de l’Angleterre, et au début, le principal danger peut être la pluie tombant sur des surfaces gelées menant à la glace.

La neige deviendra plus probable tôt le matin, avec des chutes de neige plus importantes probablement au-dessus de 650 pieds (200 m) en Écosse et dans le nord de l’Angleterre, où 2 pouces (5 cm) à 4 pouces (10 cm) peuvent s’accumuler, peut-être 8 pouces (20 cm) encore plus haut.

Aux niveaux inférieurs et plus au sud, jusqu’à 2 pouces (5 cm) peuvent s’accumuler par endroits, mais le Met Office a déclaré que la situation était « finement équilibrée », avec la possibilité que la plupart des zones les plus basses, en particulier à l’est, voient de la pluie ou du grésil. .

Une grande partie de la neige d’hier à Leeds avait gelé ce matin, apportant de la glace noire sur les routes pour les automobilistes

Conditions glaciales ce matin sur la M1 dans le West Yorkshire alors que les automobilistes ont été avertis de faire très attention sur les routes

Becky Mitchell, météorologue au Met Office, a déclaré: « Samedi est le lendemain, nous pourrions potentiellement voir de la neige.

« Nous pouvons même voir de la neige temporaire dans certaines parties du sud-est, en direction de East Anglia, mais pour le moment, nous ne nous attendons pas à voir la même quantité de neige que nous avons eue. »

Mme Mitchell a poursuivi: « La semaine prochaine, c’est assez incertain, mais il semble que les températures seront proches de la moyenne pour commencer – donc pas particulièrement froides.

« Mais vers la fin de la semaine, il y a des signes que nous pourrions potentiellement voir de nouvelles chutes de neige dans le nord du pays. »

Cela vient après que jusqu’à 15 cm de neige soient tombés hier dans le nord de l’Angleterre, entraînant des scènes de cartes postales mais aussi des accidents, des dérapages et des crocs.

Un autobus à impériale a glissé sur une route à Halifax, dans le West Yorkshire, tandis qu’une voiture s’est retrouvée enroulée autour d’un poteau à Outlane, à proximité.

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques pour la glace ce matin (à gauche) et un autre pour la neige et la glace demain (à droite)

Plus de 600 écoles ont dû fermer et le temps a ravagé la campagne de vaccination Covid, certains centres étant contraints de fermer ou de reporter les rendez-vous.

2020 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée La plupart d’entre nous n’avons pas géré de vacances à l’étranger l’année dernière, mais au moins il y avait une consolation – c’était le deuxième 12 mois le plus chaud jamais enregistré. Les températures mondiales en 2020 étaient en moyenne d’environ 1,28 ° C supérieures à celles de la seconde moitié du XIXe siècle. C’était juste une fraction de degré en dessous de l’année la plus chaude record de 2016, lorsque les températures moyennes étaient de 1,29 ° C au-dessus des niveaux préindustriels. Dans le cadre de l’Accord international de Paris, les pays se sont engagés à limiter le réchauffement à 2 ° C au-dessus des niveaux des années 1800. L’analyse a été réalisée par le Met Office, l’Université d’East Anglia et le UK National Center for Atmospheric Science. Le Dr Colin Morice, du Met Office, a déclaré: « C’est un signe de l’impact continu du changement climatique induit par l’homme. »

Mais pour certains, c’était l’occasion de s’amuser un peu dans la neige, avec des jeunes sautant sur des toboggans à Penicuik, en Écosse. Des averses de neige sont tombées aussi loin au sud que Suffolk.

Les régions du sud-est trop douces pour la neige n’ont pas été épargnées, car de fortes pluies ont provoqué des inondations. Des rivières, dont le Great Ouse dans le Cambridgeshire, ont éclaté de leurs rives.

Le temps violent a fermé plus de 600 écoles qui étaient restées ouvertes aux enfants des principaux travailleurs, principalement dans l’ouest et le sud du Yorkshire.

Le personnel du Fenn Bell Inn à Hoo, dans le Kent, s’est battu pour récupérer des meubles après l’inondation.

Connor Gordon, l’un de ceux qui tentent de sauver les possessions du pub, a déclaré: « Le bâtiment est en ruine, près d’un pied d’eau à l’intérieur, c’est encore plus profond à l’extérieur. Les fossés sont pleins et éclatants, les routes sont inondées et empirent.

Les patients âgés qui devaient recevoir des injections de Covid au centre de vaccination de masse du Centre for Life de Newcastle ont été invités à modifier leurs rendez-vous pour éviter le mauvais temps.

Le Newcastle NHS Hospitals Foundation Trust a tweeté: « C’est facile à faire en appelant le 119. Pas besoin de risquer de voyager par mauvais temps. »

Et toutes les vaccinations au Campus Priory à Barnsley ont dû être reportées à partir de 15 heures, les patients étant déconseillés de voyager.

La neige a causé des problèmes aux services ambulanciers du Yorkshire qui ont eu du mal à répondre à la forte demande.

Mark Millins, du Yorkshire Ambulance Service NHS Trust, a exhorté les gens à « faire très attention » lorsqu’ils marchent ou conduisent.

Un porte-parole du Met Office a déclaré: « Les accumulations de neige les plus élevées se trouvaient dans le nord-est de l’Angleterre, où 15 cm (6 pouces) ont été enregistrés à Copley, dans le comté de Durham. » Il a dit que de la neige avait été enregistrée aussi loin au sud que Lakenheath et Marham, dans le Suffolk.

Hier, les routes principales d’Écosse ont été bloquées, en particulier dans les zones avec un avertissement météorologique orange «soyez prêt». À Dunblane, Perthshire, un habitant a déclaré que le seul trafic était des traîneaux.

Dans le Renfrewshire, les conducteurs ont abandonné leur voiture après qu’un certain nombre d’accidents ont bloqué les routes locales.

Un automobiliste a remercié les habitants de Church Road à Giffnock pour lui avoir apporté du thé à la suite d’un dramatique accident de trois voitures. Elle a écrit sur les réseaux sociaux: « Je ne pense pas que je reverrai ma voiture. »

Sur la route Stewarton, reliant le sud de Glasgow à Newton Mearns, les voitures ont été abandonnées, tandis que la police a utilisé ses véhicules pour bloquer les routes.

Les services de train entre Glasgow et East Kilbride ont été suspendus pendant un certain temps après qu’un véhicule s’est écrasé sur un pont ferroviaire à Busby.

De fortes chutes de neige ont bloqué l’A9 en direction sud à Dunblane, le trafic étant détourné à travers la ville. Les personnes âgées de plus de 80 ans avaient été invitées à se faire vacciner contre Covid dans le Victoria Hall de la ville, mais beaucoup pensaient qu’il était dangereux de quitter la maison.

Vingt écoles primaires et crèches du Perthshire ont fermé leurs portes et n’ont pas pu accueillir les enfants des principaux travailleurs.

Un habitant de Dunblane a déclaré: « Nous pensons que nous avons été coupés. Il y a presque un pied de neige ici. Les seuls véhicules circulant sur notre rue sont les traîneaux.

Traffic Scotland a averti les conducteurs de «conditions de conduite difficiles» sur l’A82 entre Tyndrum et Bridge of Orchy. Un accident sur la M9 a fermé le pont Friarton, le trafic étant détourné par Perth.

L’unité de police routière de la police écossaise a mis en garde contre les conducteurs voyageant par temps hivernal.

La surintendante principale Louise Blakelock a déclaré: « Les restrictions gouvernementales sur les voyages restent en place à travers l’Écosse en raison de la pandémie en cours.

«Les gens ne devraient pas quitter leur domicile à moins que pour des raisons essentielles et travailler à domicile lorsque cela est possible. La meilleure façon de rester en sécurité est de rester à la maison.

«Dans le temps hivernal actuel, veuillez considérer si votre voyage est exempté en vertu de la réglementation et aussi s’il est vraiment essentiel et si vous pouvez le retarder jusqu’à ce que le temps s’améliore.

Le dimanche devrait être principalement sec avec des averses isolées, mais il pourrait y avoir plus de neige la semaine prochaine, suivi d’un reste du mois froid et instable.

Cependant, ceux qui craignent un retour de la Bête de l’Est – le système météorologique sibérien qui a apporté de fortes chutes de neige en février et mars 2018 – peuvent se reposer tranquillement après que le Met Office a déclaré qu’il était peu probable qu’il revienne dans les semaines à venir.