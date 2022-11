Météo au Royaume-Uni: avertissement aux voyageurs alors que le Met Office publie une alerte urgente concernant les inondations alors que des pluies torrentielles frappent la Grande-Bretagne

BRITS a reçu un avertissement de voyage après que le Met Office a publié une alerte urgente concernant les inondations alors que des pluies torrentielles frappent le pays.

Les navetteurs ont subi de graves perturbations hier après qu’une grève des travailleurs du métro de Londres a fermé la plupart des lignes de métro, les déplacements étant toujours affectés ce matin.

Les Britanniques ont reçu un avertissement de voyage après une pluie torrentielle Crédit : LNP

Les navetteurs ont fait face à plus de chaos de voyage aujourd’hui après les grèves du métro hier

Conditions humides et venteuses à Blackpool aujourd’hui Crédit : Dave Nelson

Il y a eu des avertissements d’inondations dans certaines régions Crédit : Dave Nelson

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour certaines parties du pays Crédit : OpenMapTiles

Les navetteurs sont confrontés à des avertissements d’inondations dans certaines régions après les inondations de la semaine dernière Crédit : ROB WELHAM / McLELLAN

Et il y a plus de pluie à venir avec le Met Office émettant un avertissement jaune qui durera jusqu’à 15 heures aujourd’hui.

“Des pluies persistantes et parfois fortes peuvent provoquer des perturbations et des inondations par endroits”, a déclaré le Met Office.

L’agence météorologique a déclaré que les conditions humides affecteront les temps de trajet et ont même mis en garde contre des inondations potentielles dans certaines régions.

Il a ajouté: «Les éclaboussures et les inondations sur les routes allongent probablement les temps de trajet.

“Les services de bus et de train sont probablement affectés par des temps de trajet plus longs. L’inondation de quelques maisons et entreprises est possible.”

Ailleurs, les Britanniques devraient s’attendre à une bruine inégale, mais les températures seront douces.

Ce soir, nuages ​​et éclosions de pluies principalement faibles persistant sur certaines zones centrales.

Il y a aussi un avertissement jaune pour le vent dans le nord-est de l’Angleterre et dans certaines parties de l’Écosse qui dure jusqu’à 11 heures aujourd’hui.

Le Met Office déclare: “Des vents très forts et en rafales peuvent entraîner des perturbations de voyage vendredi matin.”

L’agence météorologique a ajouté: “Des rafales de 60 à 65 mph entraîneront des conditions de conduite difficiles, en particulier dans certaines parties du sud de l’Écosse et du nord-est de l’Angleterre pendant l’heure de pointe de ce matin.”

Dans le même temps, un système anticyclonique fait monter des températures anormalement chaudes depuis les Açores

Cependant, certains endroits bénéficieront d’un temps chaud aujourd’hui, Aberdeen atteignant des sommets allant jusqu’à 19 ° C.

Malgré la pluie, il fait exceptionnellement doux pour cette période de l’année, le Met Office affirmant qu’il pourrait s’agir du jour d’armistice le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni.

Dans le reste du pays, la température se situera entre les moyennes et les hautes années malgré les précipitations.

Cependant, après ce week-end, les températures devraient baisser avec un temps hivernal éventuellement en route.

Cela vient après des informations selon lesquelles la neige devrait frapper le Royaume-Uni dans à peine une semaine alors qu’un courant-jet fait chuter les températures.

Une carte de prévision wxcharts montre les périodes hivernales tout au long de la semaine à venir, y compris la neige en Écosse et dans le nord-ouest les 18 et 19 novembre.

Selon le graphique, certaines parties du pays pourraient voir jusqu’à 2 cm de neige par heure le samedi 19 novembre.

Dans le même temps, une grande partie du reste du Royaume-Uni est préparée à de fortes pluies venant de l’Ouest.