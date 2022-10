Météo au Royaume-Uni: avertissement aux voyageurs alors que de fortes pluies écrasent la Grande-Bretagne au milieu des craintes d’inondations alors que les températures baissent après «l’été indien»

Un avertissement de VOYAGE est en place aujourd’hui au milieu des craintes d’inondation alors que de fortes pluies devraient écraser le Royaume-Uni.

Le Met Office a émis trois avertissements météorologiques pour la semaine à venir, tous dans différentes régions du pays.

De fortes pluies sont prévues dans la majeure partie du pays cette semaine Crédit : LNP

Un avertissement météo jaune est en place en Irlande du Nord, avec des inondations “probables” Crédit : Bureau MET

Un deuxième avertissement couvre la côte sud demain Crédit : Bureau MET

La première alerte couvre l’Irlande du Nord et met en garde contre “les éclaboussures et les inondations sur les routes qui allongent probablement les temps de trajet” et que les services de bus et de train sont affectés.

L’avertissement suggère également que l’inondation de certaines maisons et entreprises est “probable”.

Un autre avertissement jaune, cette fois pour le vent, a été émis mardi pour la côte sud autour de Brighton et Portsmouth.

Ce deuxième avertissement prédit de forts coups de vent et de fortes pluies, provoqués par une zone de basse pression nommée Storm Claudio.

Une certaine perte de puissance est possible, tandis que les communautés côtières sont susceptibles d’être touchées par de grosses vagues ou des embruns.

Un autre avertissement similaire est en place pour certaines parties de l’Irlande du Nord, du nord-ouest et de l’ouest du Pays de Galles mercredi.

Les prévisionnistes du Met prédisent que la pluie balayera l’Irlande du Nord, l’ouest de l’Écosse et le sud-ouest dans la soirée.

La pluie ou les averses devraient frapper la majeure partie du pays ce soir.

Pendant ce temps, les prévisions seraient “perturbées” dans la seconde moitié de la semaine.

Cela survient alors que les températures devraient baisser, mettant fin à «l’été indien» dont les Britanniques ont profité ces dernières semaines.

Un été indien, c’est quand une période de chaleur inhabituelle dure tard dans l’année après une brève vague de froid.

Alors que nous entrons dans les mois d’hiver dans les prochains jours, il serait peut-être temps de trouver le dégivreur.

Les météorologues ont prédit du gel et du brouillard à partir du 4 novembre.

De violents coups de vent et des averses instables affecteront le Royaume-Uni à l’approche du temps plus frais.

Le Met Office prévoit que du 9 novembre au 23 novembre, il y a “une probabilité croissante de temps calme à partir du milieu du mois, apportant un potentiel de temps plus froid et plus sec, en particulier pour le nord et l’ouest”.

Il ajoute: “Cela entraînerait probablement un risque de nuits fraîches avec de la brume, du gel et du brouillard par endroits, avec de la neige possible dans toutes les averses des régions du nord et de l’ouest, en particulier sur les hauteurs.”

Malgré un risque accru de gel et de brouillard, les températures resteront légèrement “au-dessus de la moyenne” pour début novembre.

La neige est également probable pour les régions du nord et de l’ouest à partir du 9 novembre.

Un troisième avertissement est en place pour mercredi Crédit : Bureau MET

Une vague de froid est prévue à partir du 9 novembre, avec de la neige possible Crédit : LNP