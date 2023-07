Météo au Royaume-Uni aujourd’hui: un autre avertissement d’orage jaune émis avec un risque d’inondations et de chaos de voyage – mais le soleil est en route

Le Met Office a émis un autre avertissement d’orage jaune pour aujourd’hui avec un risque d’inondation prévu – mais le soleil est en route.

De fortes pluies et des vents violents devraient frapper certaines parties du Royaume-Uni, tandis que les températures chutent par rapport aux derniers jours.

Les prévisionnistes prédisent une journée humide et venteuse, comme ces personnes l’ont vu à Hartlepool, dans le comté de Durham, hier Crédit : Jordan Crosby

Le Met Office a émis un autre avertissement météo jaune Crédit : Met Office

Il y avait déjà un avertissement jaune en place couvrant toute l’Irlande du Nord de 10h à 21h, mais cela a maintenant été ajouté.

La nouvelle alerte couvre certaines parties du sud-ouest et du Pays de Galles, y compris Cardiff et Bath entre 11h et 20h.

Il déclare : « De fortes averses et des orages peuvent causer des perturbations à certains endroits.

« Les inondations sont également susceptibles d’affecter quelques routes.

« Certaines pertes de puissance à court terme et d’autres services pourraient survenir. »

Des dommages aux habitations sont également « possibles » en raison des inondations ou de la foudre.

Pendant ce temps, les températures devraient se refroidir, avec des maximums de seulement 22 ° C à travers le pays.

Cela survient après que les inondations ont touché certaines régions hier alors que de fortes averses sont arrivées du sud-ouest.

L’Agence pour l’environnement a 29 alertes d’inondation actives, ce qui signifie que des inondations sont possibles, y compris dans certaines parties du Northumberland, du Warwickshire et du Staffordshire.

Les prévisions du Met pour demain prédisent à peu près la même chose, avec de fortes averses commençant tôt et des conditions restant fraîches pour beaucoup.

Cependant, le soleil est au rendez-vous, comme le disent les perspectives pour le reste de la semaine : « Conditions instables continues avec des éclaircies et des averses, parfois torrentielles et tonnantes.

« Breezy, surtout dans le Sud.

« Des températures autour de la moyenne saisonnière. »

Au-delà, « soleil et averses » sont l’histoire des prévisions à long terme, avec des températures légèrement inférieures à la moyenne pour une grande partie des semaines à venir.

Il y en avait déjà un en place couvrant l’Irlande du Nord Crédit : Bureau MET

Des inondations sont attendues, comme on l’a vu hier à Liverpool Crédit : PA

Les températures devraient également se refroidir, bien que cet homme de Brighton, dans le Sussex, n’ait pas été dissuadé hier Crédit : Alamy

Le Met a mis en garde contre les perturbations des voyages alors que de fortes pluies s’abattent, comme on le voit ici à Hartlepool, dans le comté de Durham, hier Crédit : Jordan Crosby