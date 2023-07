Météo au Royaume-Uni aujourd’hui: les températures à la date exacte chuteront à 8 ° C – avec de fortes pluies et d’autres orages en route

Les TEMPÉRATURES devraient chuter à 8 ° C cette semaine – avec de fortes pluies et d’autres orages en route.

Le Met Office a déclaré que le temps devrait commencer à se refroidir, apportant de la pluie et des vents venteux.

Les Britanniques ont dû s’abriter de la pluie à Hartlepool samedi – et le temps humide devrait se poursuivre Crédit : Jordan Crosby

Les températures devraient également plonger à 8 ° C cette semaine, a déclaré le Met Office Crédit : Bureau MET

Et il devrait tomber à un 8C nippy en Écosse vendredi matin – alors qu’une grande partie du pays sera assise dans le bas de l’adolescence.

Alors qu’aujourd’hui a bien commencé, les prévisionnistes disent qu’il va rapidement s’obscurcir avant que la pluie ne commence à se déplacer dans le sud-ouest pendant la journée.

De fortes averses devraient frapper l’Écosse, avec une sensation de mercure avertie dans l’est du Royaume-Uni et plus fraîche dans le sud-ouest.

Ce soir, les averses cherchent à traverser l’Irlande du Nord et l’Écosse – avec de fortes pluies et des vents qui se lèvent dans le sud et l’ouest.

La pluie commencera à se dégager du sud-est tôt demain matin mais cela restera une journée ensoleillée avec des averses ailleurs, a déclaré le Met.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’il serait probablement plus humide dans le nord, avec également un changement d’orages.

De la mi-semaine jusqu’à vendredi, un temps similaire est attendu – avec des conditions instables.

Le Met a déclaré qu’il serait probablement torrentiel et orageux à travers le pays – et particulièrement venteux dans le sud.

Et, le mercure devrait plonger à 8 ° C aux premières heures de vendredi matin dans les Highlands écossais.

Dans ses prévisions à long terme pour le week-end, il a déclaré: « Une image principalement instable à travers le Royaume-Uni pendant une grande partie de cette période, avec un mélange de périodes ensoleillées et d’averses, mais aussi le potentiel de périodes de pluie plus longues de temps en temps.

« Certaines des averses seront probablement parfois fortes et orageuses. Avec le temps, la basse pression devrait devenir centrée sur le nord-est du Royaume-Uni, avec une pression plus élevée essayant de se faufiler depuis le sud-ouest.

« Compte tenu de cette configuration synoptique, il y aura souvent de la brise, bien que les vents puissent être légers vers les régions du nord-est au début, ce qui signifie que les averses se déplaceront lentement ici.

« Avec la masse d’air provenant principalement de l’Atlantique Nord, les températures seront souvent plutôt fraîches pour la période de l’année. Peut-être deviendront-elles un peu plus stables d’ici la fin de la période. »

Cela vient après que le Met a émis hier un avertissement d’orage jaune.

Le prévisionniste a déclaré que la pluie et les vents violents devaient frapper certaines parties du Royaume-Uni, tandis que les températures ont chuté par rapport aux derniers jours.

Les inondations ont tourmenté certaines parties du pays – les habitants de Wrexham, au Pays de Galles, étant obligés de renflouer l’eau de leurs jardins avec des seaux alors que la pluie tombe.

Des excréments humains se sont déversés dans les maisons des gens là-bas alors que les égouts étaient inondés, certains décrivant la situation comme « dégoûtante ».

La conseillère locale Carrie Harper a déclaré que même ses animaux de compagnie étaient couverts de boue alors qu’elle envoyait ses enfants à l’étage pendant qu’elle et sa mère essayaient de nettoyer les tapis détrempés du mieux qu’ils pouvaient.

Pendant ce temps, l’Agence pour l’environnement avait 29 alertes d’inondation actives, ce qui signifie que des inondations sont possibles, y compris dans certaines parties du Northumberland, du Warwickshire et du Staffordshire.