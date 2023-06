Météo au Royaume-Uni aujourd’hui: les Britanniques vont profiter du soleil à 24 ° C – mais vous pourriez avoir besoin d’un brolly car une bande de pluie balaie le pays

BRITS peut s’attendre à ce que les températures atteignent un 24 ° C plutôt doux aujourd’hui, mais vous devrez peut-être vous armer d’un brolly car la pluie devrait tomber plus tard.

Selon le Met Office, la journée devrait être très agréable, même si elle est nuageuse dans la plupart des régions, mais les conditions devraient devenir plus lumineuses et plus fraîches à mesure que la journée avance.

Un jogger à Hyde Park, Londres, profitant du beau temps, il y a quelques jours Crédit : PA

Londres devrait connaître la température maximale aujourd’hui, car le mercure devrait atteindre 24 ° C dans la capitale vers 18 heures.

La pluie, qui est susceptible d’être parfois abondante, sera également plus à l’est pendant la journée, bien que les régions du sud-est devraient rester principalement sèches, selon le prévisionniste.

Cette bande de pluie devrait continuer à se déplacer vers l’est à travers l’Angleterre et le Pays de Galles pendant la nuit avec de fortes rafales possibles après minuit.

Ailleurs, le temps sera sec avec de longs passages clairs.

La pluie se poursuivra jeudi mais se dégagera du sud-est à travers l’Angleterre pendant la journée.

Des conditions plus sèches et plus lumineuses suivront de l’ouest.

Les températures devraient se situer autour de la normale pour cette période de l’année.

Alors que la semaine de travail touche à sa fin vendredi, les conditions resteront changeantes, ce qui se poursuivra pendant le week-end.

Des éclosions de pluie sont attendues ainsi que des vents violents, bien qu’il y ait des périodes de soleil entre les deux.

Dimanche se poursuivra dans la même veine mais sera largement beau et sec en Angleterre et au Pays de Galles.

Les Britanniques au sommet de Greenwich Park, à Londres, profitent d’un coucher de soleil spectaculaire dimanche soir Crédit : Alamy