Météo au Royaume-Uni aujourd’hui: la Grande-Bretagne sera plus chaude que Barcelone avant le «jour le plus chaud de l’année» demain, selon le Met Office

BRITS profitera d’un temps ensoleillé aujourd’hui, le pays devant être plus chaud que Barcelone avant le « jour le plus chaud de l’année » demain, selon le Met Office.

Le météorologue a prédit des sommets glorieux de 22 ° C aujourd’hui dans certaines parties du Royaume-Uni après un début de week-end ensoleillé hier.

Les Britanniques profitent du soleil à Victoria Park, dans l’est de Londres hier 1 crédit

Les gens profitent du soleil du week-end et des températures chaudes en se rendant à la plage de Bournemouth, Dorset samedi Crédit : BNPS

Les parieurs ont profité d’une journée sur la rivière Cam à Cambridge hier Crédit : Geoff Robinson Photographie

Cardiff devrait connaître des conditions agréables de 22 ° C tandis que celles de Londres, Manchester et Southampton bénéficieront de 21 ° C.

Cela l’emporte sur les températures sous le soleil de l’Espagne, Barcelone n’atteignant que 20 ° C aujourd’hui.

Le météorologue Craig Snell a ajouté que la majeure partie du pays connaîtrait « un temps sec et calme » dans ce qui devrait être une « belle journée » aujourd’hui.

Et les conditions pourraient s’améliorer encore lundi, le Met Office prédisant que ce pourrait être « la journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent ».

Dans la perspective de demain, M. Snell a déclaré: « Cela nous prépare pour un bon départ – beaucoup de soleil autour, même dans l’est de l’Écosse, et les conditions s’améliorent au fil de la journée.

« Du soleil l’après-midi et un peu de brise sur la mer du Nord.

« Au soleil, très chaud – des températures atteignant parfois le milieu des années 20. La journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent. »

Le temps plus chaud au Royaume-Uni est typique pour cette période de l’année avec l’été officiellement juste au coin de la rue.

Et les Britanniques peuvent maintenant commencer à espérer un temps encore meilleur alors que le mercure commence à grimper.

Concernant la météo d’aujourd’hui, le Met Office a déclaré: « Une belle journée calme avec de nombreuses périodes ensoleillées.

« Le soleil devient parfois voilé le matin avec quelques nuages ​​de beau temps pendant l’après-midi.

« Se sentir agréablement chaud au soleil avec des vents légers. »

Dans leurs perspectives à partir de mardi, les météorologues du Met Office ont déclaré: « Beaucoup de temps calme avec des quantités variables de nuages ​​et d’ensoleillement, mais avec des averses parfois possibles. »