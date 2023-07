Météo au Royaume-Uni aujourd’hui: la date exacte du temps chaud reviendra après deux semaines de pluie et il pourrait atteindre 35 ° C, prédit le Met Office

Les prévisionnistes ont révélé la date exacte à laquelle le temps chaud devrait revenir.

Le Royaume-Uni a dû faire face à la pluie, aux nuages ​​et au vent, mais les Britanniques pourront bientôt se prélasser à nouveau au soleil.

Soleil chaud de l’après-midi dans la station balnéaire de Weymouth dans le Dorset la semaine dernière Crédit : ©Graham Hunt

Le Met Office prévoit maintenant que la canicule reviendra le samedi 15 juillet.

Leurs prévisions à long terme indiquent que « tout au long de la seconde moitié de juillet, les conditions initialement instables deviendront probablement de plus en plus stables dans l’ensemble ».

Le météorologue Craig Snell a déclaré au Mirror : « Le 15 juillet, nous commencerons à voir la haute pression dominer et cela apportera un temps plus sec et plus lumineux.

« Il est tôt à ce stade, mais si vous pariez, c’est le meilleur endroit pour le temps le plus chaud.

« Ce sera plus réglé alors mais la première semaine de juillet sera changeante. »

Et les températures devraient atteindre un grésillement 35C.

Le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a déclaré: « Au cours de la première moitié de juillet, il n’y a pas d’indicateur fort de temps chaud.

« Pour les 30C moyens à élevés, nous pourrions obtenir cela et ils deviennent de plus en plus fréquents. »

En attendant, les températures resteront fraîches et certaines parties du Royaume-Uni verront plus de pluie.

Aujourd’hui, les températures culmineront à 23 ° C à Londres avec « une journée principalement sèche avec des éclaircies » sur les cartes.

Pendant ce temps, les prévisions pour demain se lisent comme suit : « Une autre journée de périodes ensoleillées et peut-être une averse étrange pour les régions du sud du Royaume-Uni.

« D’autres averses dans le nord où il restera également venteux et frais. »