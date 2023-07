Météo au Royaume-Uni aujourd’hui: la date exacte du retour du soleil alors que l’été des Britanniques est gâché par de fortes pluies et des vents sauvages

SUNSHINE sera enfin de retour aujourd’hui après un été gâché par de fortes pluies et des vents violents.

Le Met Office a averti que ce mois-ci deviendrait probablement le mois de juillet le plus humide depuis 14 ans après un autre week-end en proie à des précipitations.

Des vacanciers sur la plage de Weymouth samedi Crédit : ©Graham Hunt

Un piéton se protège de la pluie dimanche Crédit : Reuters

Les épidémies de pluie continueront de persister dans une grande partie du Royaume-Uni aujourd’hui, car le dernier jour de juillet reste « relativement instable ».

Mais les températures seront plus chaudes dans certains endroits abrités, avec des périodes ensoleillées qui éclatent et se développent dans le sud du Royaume-Uni dans l’après-midi.

La pluie se dégagera également de l’Écosse ce soir, entraînant un ensoleillement tardif pour une grande partie du pays.

Le tableau mitigé d’ensoleillement et d’averses se poursuivra mardi, commençant par le sud avant de se déplacer vers le sud-ouest.

Le météorologue du Met Office, Jonathan Vaultrey, a déclaré: « Quelques périodes plus lumineuses tentent de se frayer un chemin et en particulier alors que nous nous dirigeons vers l’après-midi – le sud-ouest du Pays de Galles dans le sud-ouest de l’Angleterre pourrait voir les températures grimper davantage vers 20C, 21C.

« Dans l’ensemble, mardi est une journée un peu plus calme, en particulier en termes de vitesse du vent, mais il y aura parfois des averses – diminuant dans l’après-midi et certainement dans la soirée pour certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre.

« Les températures se maintiendront entre 19C et 23C pour le Royaume-Uni mardi. Et où nous voyons des périodes plus ensoleillées essayant juste de pénétrer dans l’après-midi, espérons-le, cela permettra une sensation un peu plus agréable des choses. »

Les conditions seront à nouveau instables mercredi, avec des précipitations plus persistantes et des vents plus forts arrivant.

Jeudi et vendredi seront également un mélange de soleil et d’averses, mais les températures seront toujours fraîches tout au long.

Cela survient alors que le vent et la pluie déraisonnables de ce mois-ci ont envoyé des araignées se précipiter à l’intérieur.

Les fausses veuves vénéneuses ont besoin d’un endroit confortable pour s’accoupler et pondre des œufs avant d’hiberner pendant l’hiver et se dirigent vers l’intérieur.