Météo au Royaume-Uni aujourd’hui : de fortes pluies inondent les Britanniques avec des routes inondées menaçant le chaos des voyages – et il fera humide pendant des jours

Des heures de fortes pluies ont inondé les Britanniques pendant la nuit, les routes inondées menaçant le chaos dans les déplacements.

Le Met Office a averti que le pays pourrait être humide pendant des jours – avec un avertissement d’orage jaune en place ce matin pour certaines parties du pays.

Des orages ont éclaté sur Southampton la nuit dernière Crédit : Pacific Coast News

Hier soir, un bus à impériale a traversé des routes inondées à Greenwich, à Londres. Crédit : George Cracknell Wright

La région du sud-est de Londres a été inondée par les averses nocturnes Crédit : George Cracknell Wright

Cela survient après que les prévisionnistes ont averti qu’il pourrait y avoir un « danger pour la vie » en plaçant un avertissement orange sur certaines parties du pays.

Des centaines de personnes à travers le Royaume-Uni se sont réveillées dans la nuit alors que des pluies torrentielles s’abattaient sur leurs maisons.

La police a averti ce matin que les routes A à travers le pays pourraient être forcées de fermer en raison des fortes averses.

Les policiers du Leicestershire et du Humberside ont demandé aux automobilistes de faire attention et ont déclaré qu’ils pourraient être confrontés à des inondations lors de leur trajet matinal.

L’aéroport d’Exeter a également été contraint de fermer ses portes hier soir en raison des inondations, provoquant le chaos pour les voyageurs.

L’aéroport a déclaré : « Suite aux inondations soudaines de dimanche après-midi qui ont provoqué la fermeture de l’aéroport, nos équipes travaillent pendant la nuit au nettoyage et nous prévoyons d’être ouverts demain matin, lundi.

« Il est conseillé aux passagers de vérifier auprès de leur compagnie aérienne les toutes dernières informations concernant leur vol, et de faire preuve de patience pendant que nous faisons de notre mieux pour ramener toutes les opérations aéroportuaires à la normale. »

Une alerte météo reste en vigueur jusqu’à 8 heures du matin aujourd’hui.

Il s’étend de Scarborough jusqu’à Nottingham, en passant par la côte est et l’intérieur des terres jusqu’à Leeds.

Les prévisionnistes ont averti qu’il y avait un risque que des averses entraînent des inondations dans les maisons et les entreprises.

Le Met Office a déclaré : « Des averses orageuses sur l’est se dissipent sous la forme d’une bande de pluie, déjà à l’ouest, se poussant rapidement vers l’est au cours de la matinée.

« Devenu plus frais avec des averses, parfois fortes, qui ont suivi dans l’après-midi. De plus en plus venteux. »

Il a prévenu que ce soir, des averses persisteraient, principalement le long des côtes ouest, avec un risque de coups de vent violents.

Les prévisionnistes ont déclaré que le reste de la semaine devrait rester « variable », avec davantage d’avertissements de temps pluvieux et de températures plus fraîches.

Le Met Office a déclaré hier que le Devon et le Somerset avaient vu plus de 4 pouces (100 mm) de pluie en 24 heures, au-dessus de la moyenne de septembre de 3,4 pouces (87 mm).

Les inondations ont entraîné la fermeture de l’aéroport d’Exeter et du zoo de Paignton, tous deux situés dans le Devon.

Les trains ont été annulés et les routes transformées en rivières et un policier a mis en garde contre la formation de « petits lacs » sur certaines parties de la M5.

Des centaines de foyers ont perdu leur alimentation électrique et un coup de foudre a fait tomber le plafond d’une chambre lorsqu’il a frappé une maison à Totnes, dans le Devon.

Le résident a été légèrement blessé.

Les propriétaires utilisaient des sacs de sable pendant que l’eau montait. L’un d’eux a déclaré : « La pluie a été biblique. C’est arrivé si vite.

L’expert du Met Office, Jonathan Vautrey, a déclaré : « Des orages assez puissants se développent.

« Ils apporteront des averses torrentielles avec de la grêle et des éclairs possibles. »

Les conditions instables devraient se poursuivre tout au long de la semaine alors que la queue de l’ouragan Lee arrive de l’Atlantique.

M. Vautrey a ajouté : « Cela pourrait être une semaine automnale assez instable à venir. »