Météo au Royaume-Uni aujourd’hui: averses pour la plupart aujourd’hui avant le soleil de 24 ° C demain, puis des vents pouvant atteindre 50 mph

Les BRITS se réveillent au soleil aujourd’hui avec des températures qui devraient atteindre 24 ° C demain – mais des vents forts arriveront plus tard ce week-end.

La pluie et les nuages ​​se dissiperont vers l’est tout au long de la journée, la majorité du Royaume-Uni connaissant un soleil « sec et fin » avant le week-end.

Un bateau navigue le long du Regents Canal dans la Petite Venise, à l’ouest de Londres, sous le soleil du matin vendredi Crédit : PA

Jardin de Carolside à Earlston, Ecosse Crédit : Alamy

Les régions du sud-est se réveilleront dans des conditions « troubles » demain, mais le soleil continuera pour le reste du pays – en particulier dans le centre de l’Angleterre et du Pays de Galles, a déclaré le Met Office.

Les températures devraient atteindre un maximum de 24 ° C dans le sud-est samedi après-midi, avec une « journée décente » pour la majeure partie des Britanniques.

La météorologue du Met Office, Annie Shuttleworth, a déclaré: « Jusqu’à vendredi, nous verrons de la pluie et des nuages ​​clairs à l’est du Royaume-Uni, laissant beaucoup d’entre nous dans une masse d’air plus claire.

« Cependant, la basse pression continuera d’apporter plus de pluie dans l’extrême nord de l’Écosse jusqu’à samedi. La pluie se dissipera vers l’est samedi matin, il y aura donc peut-être un début un peu trouble pour les régions du sud-est.

« Ailleurs, il y aura beaucoup de soleil pour commencer la journée. Nous verrons des périodes ensoleillées pour une grande partie du centre de l’Angleterre et du Pays de Galles. Les régions du nord verront un peu plus d’averses, avec des pluies persistantes et assez fortes pour l’extrême nord de l’Ecosse. »

Cependant, des vents forts commenceront à arriver samedi soir au milieu d’avertissements selon lesquels des rafales « supérieures à 50 mph » pourraient frapper dimanche.

Mme Shuttleworth a ajouté: « Dimanche, c’est à ce moment-là que les vents commencent à se lever. Nous avons un courant-jet assez intense en ce moment et nous sommes au sud-ouest d’une zone de basse pression, c’est donc là que nous verrons le Les vents les plus forts ont traversé le nord-ouest de l’Écosse au début de dimanche, ce qui atteindra les régions de l’est de l’Écosse et certaines parties du nord de l’Angleterre.

« Nous allons voir la pluie persister en Écosse tout au long de la journée, donc un week-end humide et venteux assez inhabituel pour la saison. Pour le nord de l’Angleterre, cette pluie sera davantage sous forme d’averses, donc assez aléatoires et tout le monde ne les verra pas.

« Au sud, il y aura des nuages, mais ils seront toujours assez brillants.

« Avec la brise se levant pour la majeure partie du Royaume-Uni, en particulier dans l’extrême nord où les rafales pourraient atteindre plus de 50 mph et exposer les côtes à l’extrême nord et au nord-est de l’Écosse.

« Les températures seront un peu en baisse par rapport à samedi. Dans l’extrême sud-est, c’est à nouveau là où les températures seront les plus chaudes, mais ce sera une journée légèrement plus fraîche. »

Lundi sera accueilli par des périodes ensoleillées, bien que des averses brisées et quelques pluies persisteront dans le nord-ouest.

Des flambées de pluie plus généralisées comme prévu mardi, avec des températures restant proches de la moyenne pour cette période de l’année.