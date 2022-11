Météo au Royaume-Uni – Alerte urgente aux inondations alors que les Britanniques se préparent à une averse torrentielle en HEURES et le Met Office dit «préparez-vous» maintenant

Les BRITS ont été invités à «se préparer» car les prévisionnistes ont mis en garde contre des averses torrentielles et des inondations en quelques heures.

Une alerte gouvernementale aux inondations a été émise aujourd’hui alors que de fortes pluies devraient tomber de l’ouest cet après-midi.

De fortes pluies devraient frapper le Royaume-Uni cette semaine Crédit : Bureau MET

L’Agence de l’environnement a émis une alerte aux inondations aujourd’hui 1 crédit

L’Agence pour l’environnement a émis une alerte aux inondations pour la zone autour de la rivière Derwent dans le Derbyshire.

Une alerte aux inondations signifie que les habitants doivent se préparer en cas d’inondations plus graves.

L’alerte urgente indique: “Les niveaux du lac resteront élevés au cours du week-end mais continueront de baisser lentement à Derwentwater.

“Les zones les plus à risque comprennent les zones basses bordant les rives du site du Derwentwater et du Keswick Camping and Caravan Club.”

Il conseille aux résidents de la zone d’éviter les ponts et les sentiers de faible altitude et met en garde contre la marche ou la conduite dans les eaux de crue.

Pendant ce temps, le Met Office prévoit que de fortes pluies frapperont certaines parties du Royaume-Uni tout au long de la journée, l’ouest de l’Écosse étant le plus durement touché.

Leurs prévisions indiquent: “Une bande de nuages ​​et une épidémie de pluie à travers l’Irlande du Nord et l’Ecosse se déplaceront lentement vers le nord pendant la journée.”

Le reste du pays peut s’attendre à un début nuageux, bien que quelques éclaircies soient attendues plus tard dans la journée.

Les prévisions restent instables jusqu’à la semaine prochaine, la pluie balayant la majorité du pays lundi et mardi.

Le temps humide devrait persister toute la semaine, mercredi et jeudi voyant la plupart des zones inondées.

Selon les prévisions à long terme du Met Office, à mesure que de fortes pluies s’installent, il y a la possibilité de vents forts et même de coups de vent.

Une alerte d’inondation est l’un des trois types d’avis d’inondation émis par l’Agence pour l’environnement, avec les avertissements d’inondation et les avertissements d’inondation grave.

En cas d’alerte, le gouvernement conseille de préparer un sac avec l’essentiel, y compris des documents vitaux, de vérifier comment couper votre alimentation en gaz et en électricité et de planifier le déménagement de la famille et des animaux domestiques.

Ceux qui demandent des conseils sur les inondations peuvent appeler le 0345 988 1188.