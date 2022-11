Météo au Royaume-Uni: 86 avertissements et alertes d’inondation après que la « ligne de grains » ait frappé la Grande-Bretagne avec PLUS de pluie aujourd’hui

La GRANDE-BRETAGNE devrait être battue par plus de pluie aujourd’hui, les prévisionnistes avertissant qu’une «ligne de grains» fouette le Royaume-Uni.

La “ligne de pluie étroite mais intensive” provoque le chaos dans tout le pays – avec 86 avertissements et alertes d’inondation en place.

Un chauffeur pend son bras dans l’eau alors qu’il traverse Lullington Road jusqu’au village d’Alfriston, East Sussex 1 crédit

Plus de pluie devrait frapper la Grande-Bretagne aujourd’hui Crédit : PA

Il y a 86 avertissements et alertes d’inondation en place à travers le Royaume-Uni 1 crédit

Les Britanniques devraient se préparer à des conditions plus humides et venteuses qui devraient provoquer des perturbations généralisées selon le Met Office.

Le prévisionniste Alex Deacon a déclaré: «Nous avons eu un temps très animé la nuit dernière.

“Nous appelons cela une ligne de grains – Un front météorologique très actif.

« C’est une ligne de pluie étroite mais intense qui arrive de l’ouest.

“Ce n’est pas seulement la forte pluie – au fur et à mesure qu’elle se déplace, les vents se lèveront.”

Rien qu’en Angleterre, 57 alertes aux inondations et huit avertissements d’inondation ont été mis en place ce matin.

Les choses devraient s’améliorer cet après-midi – mais l’Agence pour l’environnement avertit toujours que des inondations locales provenant des rivières et des eaux de surface et des inondations côtières locales sont toujours possibles.

Ils disent que les terres, les routes et certaines propriétés pourraient être inondées et que les déplacements pourraient être perturbés.

Mercredi sera une image plus stable pour la majeure partie du Royaume-Uni, avec des vitesses de vent plus faibles et moins d’averses pour la plupart.

Beaucoup de soleil à l’est, tandis que l’ouest voit des averses principalement légères bien que celles-ci puissent parfois devenir fortes.

Il y aura de la pluie pour les régions du nord-ouest jeudi et vendredi, plus sèche plus au sud et à l’est ; devenant très doux et venteux.

Malgré les averses torrentielles, beaucoup verront des nuages ​​variables et même quelques éclaircies vers la fin de la semaine.

Le Met Office prévoit qu’une division nord-ouest-sud-est est susceptible de se développer au cours du week-end, apportant des conditions instables au nord-ouest et un temps plus doux et clair dans les régions du sud.