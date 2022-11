Météo au Royaume-Uni: 43 avertissements et alertes d’inondation avec PLUS de pluie et de vents violents ce week-end, selon le Met Office

Les BRITS vont vivre un week-end “terne et humide” avec encore plus de pluie et de vents violents en route.

Le temps humide entraîne un risque élevé d’inondation, avec un total de 43 avertissements et alertes en place en Angleterre et au Pays de Galles.

Un conducteur entre dans une route inondée à Bournemouth, Dorset Crédit : BNPS

Chaos sur l’A20 à Aylesford dans le Kent Crédit : LNP

Graves inondations à Uckfield, East Sussex Crédit : Splash

Après plusieurs jours de conditions sauvages, qui ont plongé le réseau ferroviaire britannique dans le chaos et vu les avions peiner à atterrir, les choses vont se tasser légèrement aujourd’hui.

Malgré des températures nocturnes tombant à -3 ° C dans les régions abritées du nord de l’Angleterre et de l’Écosse et une dispersion des averses dans le nord, l’ouest et l’extrême sud-est, la plupart des endroits seront beaux et secs.

Mais ça ne restera pas longtemps comme ça.

Une bande de fortes pluies et de vents violents balayera demain vers l’est le Royaume-Uni, a averti le Met Office.

Les rafales atteindront la force coup de vent dans les zones côtières et l’ouest de l’Écosse et la plupart des régions connaîtront d’importantes averses.

Les prévisions ont poussé l’Agence pour l’environnement et Wales Natural Resources Wales à émettre des avertissements et des alertes aux inondations.

Des inondations sont “prévues” dans huit régions d’Angleterre, principalement dans le sud-est, tandis que 30 alertes couvrant une zone similaire disent que c’est “possible”.

Cinq autres alertes ont été émises près de Cardiff et du parc national des Brecon Beacons.

Les personnes vivant dans des zones à haut risque doivent déplacer les objets importants à l’étage, les véhicules vers un terrain plus élevé et couper leur alimentation en gaz, en électricité et en eau si cela est sûr.

Le météorologue du Met Office, Aiden McGivern, a déclaré: “Plus de conditions automnales, venteuses et averses à venir ce week-end.

“Un début relativement calme en termes de vent le samedi matin mais frais avec des températures à un seul chiffre bas en zone urbaine et des endroits plus abrités jusqu’en dessous de zéro donc une pointe de givre.

“Ensuite, un temps nuageux, venteux et humide arrive accompagné de vents forts, atteignant à peu près la force des coups de vent.

“La pluie sera en grande partie légère et inégale dans l’après-midi, mais dans la soirée et la nuit, elle reprendra dans le coin sud-est.

“Ce sera une journée venteuse pour la plupart dimanche avec de nouvelles averses venant de l’ouest. Celles-ci seront à nouveau animées avec du tonnerre et des rafales de vent, se réveillant l’après-midi et le soir.

“Il y aura un temps plus instable la semaine prochaine avec des épisodes de pluie et de vent, en particulier vers l’ouest, mais les températures continueront d’augmenter.”