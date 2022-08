Météo au Royaume-Uni: 3 millions de foyers risquent d’être inondés alors qu’un «déluge incroyable» frappera au milieu d’un avertissement de danger pour la vie après la canicule

Des MILLIONS de maisons risquent d’être inondées alors qu’un “déluge incroyable” est sur le point de frapper le Royaume-Uni – quelques jours après que les Britanniques ont rôti dans une vague de chaleur.

Les orages de la nuit dernière ont frappé certaines parties du Royaume-Uni et ont forcé les Britanniques à sortir leurs brollies après des jours de chaleur torride.

Un homme tente de prendre une photo lors de fortes pluies à Greenwich, Londres Crédit : LNP

Une femme a sauté par-dessus une flaque d’eau alors que la pluie tombait à Londres hier Crédit : LNP

Des avertissements météorologiques jaunes pour la pluie et les orages sont en place à travers le Royaume-Uni Crédit : Bureau MET

Et aujourd’hui n’offre aucun répit, car des avertissements météorologiques jaunes pour la pluie et les orages sont en place à travers le Royaume-Uni.

Les crues soudaines ont déjà fait des ravages dans les maisons et les entreprises – avec l’avertissement du Met Office, l’eau qui coule rapidement représente un “danger pour la vie”.

L’Agence pour l’environnement estime que plus de trois millions de foyers en Angleterre sont vulnérables aux inondations.

Les prévisionnistes ont averti les Britanniques de se préparer au “déluge incroyable” qui est sur le point de frapper.

Ceux qui se trouvent dans des propriétés basses doivent s’assurer que leurs objets de valeur sont “prêts à l’emploi” ou “à un niveau supérieur” en raison du risque.

Le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a déclaré au Daily Telegraph: “Si les gens savent que les propriétés ont peut-être été inondées avant, il est peut-être temps de se préparer – faites le ménage, placez tous les objets de valeur à un niveau supérieur.

“Cela pourrait être aussi simple et aussi fondamental que cela, de sorte que si vous devez agir rapidement, vous êtes déjà à moitié préparé.

“Il est incroyablement difficile d’identifier où vous allez obtenir les événements les plus extrêmes.”

Le Met Office a émis un avertissement d’orage orange pour les régions de Cornwall, Devon et Somerset – avec le risque probable d’inondations de maisons et d’entreprises, de coupures de courant et de chaos dans les transports.

Des avertissements jaunes sont également en place pour la majeure partie du Royaume-Uni mardi et pour le sud de l’Angleterre mercredi.

Les routes se sont déjà transformées en rivières du jour au lendemain, le Met Office avertissant du risque de coupures de courant.

À Cornwall, jusqu’à trois pouces de pluie sont tombés en quelques heures hier.

Pendant ce temps, des orages se sont développés dans les comtés de la côte est comme l’Essex, le Suffolk et le Lincolnshire.

Et aujourd’hui, la grêle, les éclairs fréquents et les inondations soudaines sont possibles dans les régions plus au sud, avec de fortes pluies prévues en Angleterre et au Pays de Galles.

La pluie deviendra probablement plus tard plus concentrée dans le sud de l’Angleterre.

Des averses sont attendues dans toute l’Écosse mardi mais s’atténueront progressivement au fil de la journée, tandis que l’Irlande du Nord sera la plus sèche.

Mais malgré la pluie, les températures resteront dans les années 20 par endroits – se sentant bien plus fraîches que la chaleur record du mois dernier.

MOUILLÉ MOUILLÉ MOUILLÉ

Le mois de juillet a été le plus sec jamais enregistré depuis 1935, brûlant des zones d’herbe à travers le Royaume-Uni, déclenchant des incendies de forêt et asséchant nos réservoirs en conséquence.

Pourtant, les prévisions météorologiques instables pour cette semaine pourraient ne pas apporter suffisamment de pluie pour reconstituer le sol croustillant.

Les experts craignent que les averses ne fassent peu de différence dans la pénurie d’eau, car il pourrait s’agir du “mauvais type de pluie”.

Plus tôt, le professeur Hannah Cloke, experte en hydrologie à l’Université de Reading, a expliqué pourquoi il existe un risque d’inondations dans les zones touchées par la sécheresse.

Elle a déclaré: “Le sol est vraiment sec et quand il est si sec, il agit un peu comme du béton et cette eau ne peut pas entrer, donc elle s’écoule directement.

“Il y a les dommages aux maisons et aux entreprises que ces inondations peuvent causer, et les inconvénients des perturbations des transports, mais si c’est très lourd à un endroit, cela peut aussi être très dangereux.”

Expliquant pourquoi ces fortes pluies n’atténueront pas les zones touchées par la sécheresse, elle a déclaré: “C’est vraiment une goutte dans l’océan. Elle ne s’imprègne pas dans le sol, c’est ainsi que nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin qu’elle revienne dans le système où elle peut être stocké.

“Nous avons vraiment besoin d’un long hiver de pluie pour reconstituer cela.”

Les Britanniques à l’abri de la pluie à Glasgow hier 1 crédit

De fortes pluies se sont abattues sur l’Essex hier – mais un coureur courageux n’a pas été dissuadé Crédit : Paul Edwards