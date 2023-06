Météo au Royaume-Uni: 2 pouces de pluie sur certaines parties de la Grande-Bretagne en quelques heures seulement alors que le Met Office publie une alerte de pluie jaune

Deux pouces de pluie frapperont certaines parties de la Grande-Bretagne en quelques heures seulement – ​​alors que le Met Office publie une alerte météo jaune.

L’avertissement, en place depuis 4 h 39, couvre la majeure partie du sud de l’Angleterre et des Midlands jusqu’au nord jusqu’à Birmingham et Norwich, ainsi que le sud-est du Pays de Galles.

Un lever de soleil orageux sur le phare de St Mary à Whitley Bay ce matin Crédit : PA

Le Met Office a émis un avertissement jaune d’orage Crédit : Bureau MET

Les prévisionnistes du Met Office ont déclaré que de fortes pluies et des orages se déplaceraient vers le nord-est dans la région – avec des perturbations des transports probables ce matin.

À 6 h 45 ce matin, l’alerte jaune a été prolongée vers l’est et transformée en avertissement d’orage « à impact moyen » – et se poursuivra désormais jusqu’à 10 h 30.

Le Met Office a déclaré: « Une zone de fortes pluies et d’orages se déplacera vers le nord-est mardi matin.

« Cela apportera 10-20 mm en 1 heure à de nombreux endroits dans la zone d’avertissement – mais aussi un plus petit couloir de pluie torrentielle donnant 30-40 mm en 1-2 heures dans des endroits accompagnés d’éclairs fréquents et de rafales de vent. »

À quelques endroits, plus de deux pouces de pluie potentiellement dangereuse pourraient tomber ce matin.

On a dit aux Britanniques de s’attendre à des embruns et à des inondations soudaines, ce qui pourrait entraîner des conditions de conduite difficiles et certaines fermetures de routes.

La foudre ou les inondations pourraient entraîner des retards ou des annulations de trains et d’autobus.

Au total, six alertes aux inondations ont été émises à travers le Royaume-Uni pour aujourd’hui.

Mercredi sera plus une journée pluvieuse qu’une pluie persistante, mais plus sèche dans le sud-est.

À partir de jeudi, il y aura quelques averses mais les températures commenceront à augmenter vers le week-end.

Le porte-parole du Met Office, Stephen Dixon, a déclaré: « D’ici vendredi, il y a une possibilité de pluie en Irlande du Nord, dans l’ouest de l’Angleterre, il fera généralement plus sec dans le sud-est.

« Le week-end pourrait atteindre les 20 ou les 30, le sud-est verra le temps plus chaud.

« La semaine sera relativement plus chaude pour cette période de l’année mais plus modérée que ce que nous avons vu, mais les régions atteindront les critères de canicule à mesure que nous arriverons au week-end. »

Une voiture traverse une route inondée à Greenwich, au sud-est de Londres ce matin Crédit : George Cracknell Wright

Les navetteurs endurent la pluie à Londres ce matin Crédit : LNP