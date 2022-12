Météo au Canada : une importante tempête frappe plusieurs provinces

Un système de tempête de 3 000 kilomètres s’étendant du golfe du Mexique aux Prairies canadiennes crée des conditions de conduite dangereuses dans la majeure partie du Canada aujourd’hui.

Le front de tempête, qui a traversé les régions du sud de la Saskatchewan et du Manitoba mercredi, a apporté de la neige et fait des ravages en Ontario jeudi. Les villes au sud du lac Huron ont connu des pluies verglaçantes qui, à mesure que le système se déplaçait vers l’est et que l’air chaud se mélangeait au vent arctique, se transformaient en neige.

“C’est l’histoire de l’Ontario aujourd’hui, Ottawa vous avez la tempête ce soir”, a déclaré jeudi Kelsey McEwen, météorologue en chef de CTV Your Morning. “Le sud du Québec, il se déplacera jusqu’à vendredi, puis au moment où nous atteindrons le week-end, il se fraye un chemin jusqu’au Canada atlantique.”

Ce système de basse pression des États-Unis a créé des blizzards dans les Grandes Plaines et des tornades dans le sud plus tôt cette semaine.

“Nous devons garder notre perspective qu’il s’agit d’une tempête assez importante, mais ce ne sera pas aussi grave que nous l’avons vu dans le passé dans certains cas”, a déclaré à CTV News Peter Kimbell, météorologue chargé de la préparation aux alertes à Environnement Canada. Chaîne jeudi.







Source de la carte : Gouvernement du Canada

Les quatre provinces touchées par le système de tempête font toutes l’objet de bulletins météorologiques spéciaux d’Environnement Canada, avertissant de mauvaise visibilité ou de pluie verglaçante.

Un certain nombre d’autoroutes ont été fermées au Manitoba et de nombreux autobus ont été annulés en raison de la poudrerie.

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) a répondu à un empilement de 17 véhicules qui a fermé le Garden City Skyway à St. Catherines, en Ontario.

“C’était un gâchis absolu”, a déclaré jeudi Kerry Schmidt, responsable des relations avec les médias à la Police provinciale de l’Ontario. “C’est tellement trompeur, vous ne réalisez pas à quoi ressemblent les conditions.”

Schmidt dit qu’un mélange de pluie verglaçante et de rafales de vent a rendu les conditions de voyage difficiles dans certaines parties de l’Ontario.

“Le problème, c’est qu’il y avait tellement de trafic ce matin, que les salisseurs se sont retrouvés coincés dans le désordre avec tout le volume de trafic et qu’ils n’ont pas pu terminer ce travail de salage, et c’est à ce moment-là qu’il a commencé à geler”, a-t-il déclaré. .

Le reste du pays, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, est touché par d’autres petits systèmes de tempête apportant de la neige, du froid, de la pluie, de la pluie verglaçante et du vent.

Environnement Canada a émis des bulletins météorologiques spéciaux pour certaines parties de toutes les provinces et territoires en raison des conditions hivernales.

Le Canada atlantique a été enterré plus tôt cette semaine avec une tempête de neige distincte et se prépare pour le dernier système qui devrait frapper samedi.