Météo à Portland : fermetures d’écoles mardi dans l’Oregon, Washington

Le Service météorologique national (NWS) a émis un Avertissement de tempête de verglas pour une grande partie du nord-ouest de l’Oregon et du sud-ouest de l’État de Washington. Le givrage devrait commencer tard mardi matin et pourrait durer jusqu’à mercredi matin. Certaines zones peuvent voir jusqu’à un demi-pouce de glace accumulée.

Les écoles publiques de Portland (PPS), le plus grand district scolaire de l’Oregon, ont publié une déclaration lundi après-midi. Le PPS n’a pas précisé si les écoles seraient fermées mardi, mais le district prévoit de se réunir pour « examiner les circonstances et envisager les options ».

“Nous continuons de surveiller les prévisions locales, mais la réouverture demain nécessitera également que nos bâtiments soient alimentés en électricité, sûrs et accessibles”, a déclaré le PPS dans un communiqué. « Les fermetures de routes et les conditions limitent notre capacité à confirmer que nos bâtiments sont prêts ou à demander au personnel d’entretien de se préparer. Nous nous réunirons cet après-midi pour examiner les circonstances et envisager les options.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les fermetures et les retards, y compris pour les écoles privées et à charte, dans l’Oregon et dans le sud-ouest de Washington.