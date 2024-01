Météo à Pittsburgh : les totaux de neige les plus importants depuis des années sont attendus vendredi

PITTSBURGH (KDKA) – Allons droit au but et entrons dans la neige attendue pour vendredi.

Ce sera l’une des tempêtes hivernales les plus violentes que nous ayons connues au cours des deux dernières années. Les totaux de neige seront commencer à 3″ là où se trouve l’avis de météo hivernale (WWA). Le WWA va de 1h du vendredi à 10h le samedi.

Avis de conditions hivernales et avertissements de tempête hivernale pour cette région – 19 janvier 2024 Centre météorologique KDKA



Je pense que presque tout le monde voit au moins 4″ de neige, pour être honnête avec vous.

Il y aura également des bulletins de neige de 6 et même 7 pouces de neige. Les pentes orientées vers l’ouest des Laurel Highlands & Ridges du comté de Fayette connaîtront les totaux les plus élevés et seront soumises à un avertissement de tempête hivernale (WSW).

Le WSW passe également de 1h du matin le vendredi à 10h le samedi. Le total de neige de ces communautés commencera à 5″. La plupart devraient s’attendre à voir environ 7 pouces de neige.

Chutes de neige estimées vendredi Centre météorologique KDKA



Il peut y avoir des totaux de neige extrêmes dans les zones averties de près de 10 pouces.

Le moment de l’arrivée de la neige pourrait être la pire des nouvelles, la neige la plus abondante et la plus constante étant attendue entre 4 heures du matin et 9 heures du matin vendredi. Ce n’est pas le bon moment et cela entraînera un certain nombre de problèmes.

Donnez plus de temps à votre routine matinale le vendredi.

Vous devriez vous attendre à des retards scolaires et à d’autres changements d’horaire dans les écoles locales vendredi.

Il faut également s’attendre à des accidents et à des retards sur la route.

Soyez prêt et si vous n’êtes pas obligé de sortir, restez simplement à la maison.

Pour aujourd’hui, les sommets atteindront les années 30. Les minimums matinaux sont déjà 10°-15° plus chauds qu’hier et cette tendance se poursuivra tout au long de la journée.

Températures élevées tout au long de la journée – 18 janvier 2024

Le ciel sera nuageux, contrairement à hier.

Températures et sensations avec refroidissement éolien – 18 janvier 2024 Centre météorologique KDKA



Il y aura également une chance qu’il neige, mais la plupart ne devraient voir rien d’autre qu’un peu de poussière aujourd’hui. Les températures à midi devraient se situer au milieu des années 20.

Prévisions sur 7 jours : 18 janvier 2024 Centre météorologique KDKA



