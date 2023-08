Météo à Ottawa : Ottawa voit 50 à 75 mm de pluie en 90 minutes, inondant les routes et les propriétés

Les routes, les stationnements, les champs et les propriétés se sont transformés en lacs géants jeudi, alors qu’une série de tempêtes a apporté plus de 77 mm de pluie, de grêle et de vents violents à Ottawa.

La tempête a inondé les routes et le réseau routier de transport en commun de la ville avec jusqu’à trois pieds d’eau, forçant les automobilistes à abandonner leurs véhicules et la ville à fermer les routes principales, notamment l’avenue Woodroffe, le chemin Merivale, la promenade Meadowlands, le chemin Walkley, le chemin Industrial et Saint-Laurent. Boulevard pendant plusieurs heures.

« Ce lac à l’arrière de ma cour devient de plus en plus gros », a déclaré Ian à Newstalk 580 CFRA’s Ottawa Now tout en regardant de fortes pluies inonder sa maison dans le quartier Gloucester d’Ottawa.

À 17 h, Environnement Canada signalait que 77 mm de pluie étaient tombés à la station météo climatique d’Ottawa. Des observateurs météorologiques bénévoles ont signalé entre 80 et plus de 100 mm de pluie à travers Ottawa au cours de la journée.

Com. Sean Devine a décrit les rues inondées comme des «rivières de rue» dans son quartier de Knoxdale-Merivale.

La police d’Ottawa et les responsables de la ville ont mis en garde contre les fermetures de routes dans la ville en raison des inondations et ont exhorté les résidents à éviter les déplacements non essentiels pendant l’après-midi.

« L’inondation est telle que les voitures doivent emprunter une voie pour essayer de manquer l’inondation. C’est une zone interdite », a rapporté Vinny au sujet des conditions sur Baseline Road et Heron Road.

La tempête a frappé Ottawa vers 11 h 30 jeudi, avec 50 à 70 mm de pluie signalés à Ottawa sur une période de 90 minutes.

Environnement Canada a émis un avertissement d’orage violent pour Ottawa et l’est de l’Ontario jeudi après-midi, indiquant que certaines régions pourraient voir jusqu’à 125 mm de pluie et de la grêle de la taille du nickel. Toutes les veilles et tous les avertissements ont pris fin pour Ottawa juste après 17 h

Une vidéo envoyée à CTV News Ottawa montrait des inondations sur l’avenue Fisher à Viewmount, ainsi que des inondations sur le chemin Merivale, l’avenue Woodroffe et l’avenue Industrial. Dans l’est d’Ottawa, des inondations ont été signalées dans le secteur des rues Burn et Claude.

Miranda Gillingham a déclaré à Newstalk 580 CFRA Ottawa Now avec Kristy Cameron qu’il y avait trois pieds d’eau à cette intersection tôt jeudi après-midi.

« L’eau s’y accumule souvent, alors tous les voisins sortent et ils pelletent les trous de drainage de la route pour que toutes les maisons de l’intersection ne soient pas inondées », a déclaré Gillingham.

« Les voisins d’en face ont en fait un pied d’eau dans leur sous-sol. »

Gillingham ajoute qu’il y a un véhicule « mort » dans l’intersection.

De fortes pluies ont inondé les routes de l’est d’Ottaa jeudi après-midi. La téléspectatrice Miranda Gillingham dit que l’eau a atteint trois pieds de profondeur dans le secteur de Burn Street et Claude Street. (Miranda Gillingham/soumis)

L’entrée est de la gare du Parlement a été fermée jeudi après-midi en raison de l’eau, avec une vidéo sur les réseaux sociaux montrant la pluie tombant du toit sur l’escalator.

Des vidéos envoyées à CTV News Ottawa montraient des inondations à la station Queensway du Transitway dans l’ouest, des autobus traversant des flaques d’eau de trois pieds de profondeur pour se déplacer dans la région. OC Transpo a signalé que certains autobus avaient été déviés en raison d’inondations et de routes fermées.

Le centre commercial St. Laurent indique que le niveau inférieur près du GoodLife Fitness et du cinéma est fermé en raison des inondations. Le reste du centre commercial était ouvert.

Le directeur des services de sécurité publique de la ville a déclaré qu’aucun blessé n’avait été signalé en raison de la tempête.

« Les précipitations importantes ont entraîné des inondations soudaines dans certaines régions, ainsi que des pannes de courant localisées », a déclaré Beth Gooding dans un communiqué au conseil. « Alors que les niveaux d’eau baissent, les conditions restent dangereuses dans certains quartiers. »

« Bien que la Ville évalue toujours l’étendue des rues touchées, nous sommes conscients que des sections du chemin Industrial, du chemin Merivale, des chemins Walkley et Heron, du boulevard Saint-Laurent, du chemin Smyth, du chemin Innes, ainsi que des parties de Vanier, Overbrook, le Glebe et Rockcliffe ont été touchés. »

Aucun impact n’a été signalé sur les infrastructures essentielles de la ville, et les usines de gestion de l’eau et des eaux usées fonctionnent normalement.

Le maire Mark Sutcliffe a déclaré que la ville faisait « tout ce qu’elle pouvait » pour aider les résidents.

« Nous nous occupons d’abord des zones les plus touchées », a déclaré Sutcliffe à Newstalk 580 CFRA.

« Toutes les ressources dont nous disposons sont déployées pour résoudre les problèmes le plus rapidement possible. »

Hydro Ottawa a signalé plusieurs petites pannes à travers la ville jeudi soir. À un moment donné, 24 000 clients étaient sans électricité jeudi après-midi.

La police d’Ottawa a fermé une section du chemin Merivale entre Colonnade et Woodfield en raison des inondations. (Caméras de circulation d’Ottawa/site Web)

Le précédent record de précipitations les plus importantes à Ottawa le 10 août était de 67 mm de pluie, établi en 2004.

Annulations à Ottawa

Les terrains de sport et les terrains de baseball de la ville d’Ottawa sont fermés ce soir. Com. Riley Brockington dit qu’aucun match ou entraînement prévu sur les terrains de sport n’aura lieu.

La soirée d’ouverture de The Links at Lansdowne est reportée jeudi soir en raison de la météo. Les golfeurs avec des billets sont invités à vérifier leurs boîtes de réception pour les plages horaires le vendredi, le samedi ou le dimanche.

Northern Lights, le spectacle son et lumière sur la Colline du Parlement est annulé jeudi en raison de la météo.

La foire de Navan a annulé le derby de démolition et le concert sous les dômes jeudi. Les expositions intérieures, le marché intérieur et le Midway seront ouverts.

Temps significatif à Ottawa cet été

Il s’agit du quatrième événement météorologique important à Ottawa en quatre semaines.

Le 13 juillet, deux tornades se sont abattues sur Barrhaven, endommageant plus de 100 maisons et propriétés. Le Northern Tornadoes Project de l’Université Western a déclaré que les deux tornades EF1 avaient des vitesses de vent maximales de 155 km / h.

Le 3 août, une tornade EF0 avec une vitesse de vent maximale de 130 km/h s’est posée dans le quartier de Findlay Creek. Plus d’une douzaine de maisons ont été endommagées.

Lundi, 36,9 mm de pluie ont été enregistrés à Ottawa par temps violent. Kemptville a reçu 76,6 mm de pluie, tandis que Brockville a enregistré 96,9 mm de pluie.

Niveaux d’eau élevés sur la rivière Rideau

Les responsables préviennent que les niveaux d’eau le long de la rivière Rideau et du bassin versant de la vallée Rideau resteront élevés de façon saisonnière au cours de la semaine prochaine en raison des fortes pluies.

L’Office de protection de la nature de la vallée Rideau exhorte le public à faire preuve de prudence autour de tous les lacs et rivières. Les plaisanciers et les baigneurs utilisant la rivière Rideau sont priés de faire preuve d’une « extrême prudence » en raison des niveaux d’eau élevés.

« Les niveaux et les débits d’eau dans toutes les voies navigables sont généralement plus élevés que la moyenne pour cette période de l’année dans le bassin versant de la vallée Rideau », a déclaré l’office de protection de la nature dans un communiqué.

« Bien qu’aucune inondation fluviale importante ne soit prévue, les niveaux et les débits d’eau devraient rester élevés de façon saisonnière dans toutes les voies navigables du bassin versant de la vallée Rideau au cours de la semaine prochaine. »

Les précipitations de jeudi sont les deuxièmes précipitations importantes à Ottawa cette semaine. Lundi, Ottawa a reçu 36,9 mm de pluie.