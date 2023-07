Météo à Ottawa : Fête du Canada étouffante et enfumée avec risque de tempête

Mère Nature a temporairement interrompu les célébrations de la fête du Canada à Ottawa, alors qu’une ligne d’orages violents traversait la région de la capitale nationale.

Patrimoine canadien a suspendu les événements aux plaines LeBreton et sur la colline du Parlement, tandis que les festivités de la fête du Canada en banlieue ont été temporairement reportées en raison de la pluie.

À 18 h 15, une veille de tornade est demeurée en vigueur pour Ottawa, tandis qu’un avertissement d’orage violent a pris fin.

« Les conditions sont favorables au développement d’orages violents qui peuvent produire des tornades. Des vents forts, de la grosse grêle et de fortes pluies sont également possibles », a déclaré Environnement Canada.

Le radar météorologique montrait un orage violent traversant la vallée de l’Outaouais en direction d’Ottawa à 18 h 15.

Patrimoine canadien a annulé tous les événements de l’après-midi aux plaines LeBreton, sur la Colline du Parlement et à Hull en raison des prévisions météorologiques. Les festivités de la fête du Canada à Stittsville, Kanata et l’île Petrie ont été temporairement suspendues en raison des conditions météorologiques, tandis que l’Association communautaire de Beacon Hill a annulé son feu d’artifice.

La prévision prévoit des averses cessant ce soir. Nuageux par la suite avec un risque d’averses. Ottawa pourrait voir 30 à 40 mm de pluie. Basse 18 V.

Environnement Canada a émis une série d’avertissements d’orages violents et de veilles de tornade pour les régions à l’est d’Ottawa.

Un avertissement de tornade et un avertissement d’orage violent sont en vigueur pour la région de Cornwall-Lancaster.

« A 18h15 HAE, les météorologues d’Environnement Canada suivent une ligne d’orages violents capables de produire de très fortes rafales de vent, jusqu’à de la grêle et de fortes pluies », a déclaré Environnement Canada.

Une veille de tornade et un avertissement d’orage violent sont en vigueur pour la région de Maxville-Alexandria et Prescott-Russell.

Environnement Canada a émis une veille de tornade pour Winchester-Newington.

Un avertissement d’orage violent et une veille de tornade sont en vigueur pour les régions de Renfrew, Arnprior, Calabogie, Petawawa, Pembroke et Cobden.



Déclaration sur la qualité de l’air

Une déclaration spéciale sur la qualité de l’air demeure en vigueur pour Ottawa.

La cote air santé (CAS) à 18 h a été mesurée à 4, ou « risque modéré ».

« Des niveaux élevés de pollution de l’air dus à la fumée des incendies de forêt devraient se poursuivre cet après-midi et peut-être jusqu’à ce soir », a déclaré Environnement Canada. « La qualité de l’air et la visibilité dues à la fumée des feux de forêt peuvent fluctuer sur de courtes distances et peuvent varier considérablement d’heure en heure. »

La qualité de l’air devrait s’améliorer dimanche et lundi à 3 – « risque faible ».



Changements à l’horaire de la fête du Canada

Patrimoine canadien a reporté les événements de l’après-midi aux plaines LeBreton en raison des violents orages. A partir de 18h30, le site était fermé aux visiteurs.

L’association communautaire de Beacon Hill a annulé les feux d’artifice de ce soir dans le parc Loyola.

Les célébrations de la fête du Canada se poursuivront avec des feux d’artifice ce soir à l’île Petrie et à Barrhaven. La Riverside South Community Association indique que des feux d’artifice sont toujours prévus ce soir.

Les festivités de la fête du Canada à Kanata et Stittsville et à l’île Petrie sont actuellement suspendues.



Pas de lessivage, mais risque de tempêtes : Phillips

Le climatologue principal d’Environnement Canada, David Phillips, affirme que la météo sera dans l’esprit des gens aujourd’hui à Ottawa, avec un risque d’orages, mais que les conditions instables peuvent varier selon l’endroit où vous vous trouvez dans la ville.

« Ce ne sera pas un lessivage », a-t-il déclaré à Newstalk 580 CFRA. « Cela va être plus localisé ici et là. Certains quartiers peuvent ne pas recevoir de précipitations ou de conditions météorologiques menaçantes et d’autres peuvent entrer dans le grave, où ils doivent s’inquiéter de la grosse grêle ou des fortes pluies. »

Il s’attend également à ce que la météo améliore la qualité de l’air à Ottawa.

« Nous avons eu un indice très élevé la nuit dernière et je pense qu’il sera plus modéré aujourd’hui et à minuit, il sera bas, donc quel que soit le temps que nous aurons, cela aidera à purifier l’air », a-t-il déclaré. « Je pense que la fumée sera là, elle sera présente, mais pas dans les niveaux toxiques et malsains que vous avez vus à Ottawa pendant une si grande partie de juin, mais nous allons commencer juillet avec un peu de fumée . »

Les prévisions de samedi soir incluent une probabilité de 70 % d’averses et un risque d’orage avec de la fumée locale en soirée et pendant la nuit. Le minimum est de 18 C.

Phillips a déclaré qu’il était important de garder un œil sur le ciel et de se préparer à la pluie, mais que cela ne vous empêche pas de célébrer.

« Je ne pense pas que cela devrait gâcher votre fête du Canada dans la capitale nationale », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas dire avec certitude quelle sera la situation des feux d’artifice, tout dépendra des situations locales à ce moment-là, mais ils pourraient très bien être en mesure de les presser entre les averses. »

La porte-parole de Patrimoine canadien, Mélanie Brault, a déclaré à Newstalk 580 CFRA juste avant 8 heures du matin que le plan actuel était d’aller de l’avant avec des feux d’artifice, mais des changements de dernière minute pourraient être nécessaires si le temps change.

Les perspectives de dimanche sont nuageuses avec une probabilité de 40 % d’averses et un risque d’orage. Le maximum est de 24 C avec un humidex de 32.

Une chance d’averses est prévue pour lundi avec un maximum de 25 °C.

Mardi s’annonce nuageux avec une petite possibilité d’averses et un maximum de 29 °C.

Mercredi pourrait voir un sommet dans le bas des années 30.