Météo à Buffalo et préparation confuse pour le match éliminatoire

ORCHARD PARK – Comme si Patrick Mahomes, Travis Kelce et les Chiefs de Kansas City ne représentaient pas des défis assez importants pour les Bills de Buffalo, ils en ont également quelques autres à relever alors qu’ils se préparent pour la confrontation des séries éliminatoires de la ronde de division de l’AFC dimanche soir.

De toute évidence, leur liste de blessures est une préoccupation majeure puisque l’entraîneur Sean McDermott a dévoilé les noms de neuf joueurs au début de son point de presse mercredi qui ont soit raté la victoire par wild card contre les Steelers de Pittsburgh lundi, soit ont été blessés pendant le match.

Le point sur les blessures des Buffalo Bills

Il y a les demis de coin Rasul Douglas (genou), Christian Benford (genou) et Taron Johnson (commotion cérébrale), le receveur Gabe Davis (genou), les secondeurs Terrel Bernard (cheville), Tyrel Dodson (épaule) et Baylon Spector (dos), la sécurité Taylor. Rapp (mollet) et parieur Sam Martin (ischio-jambiers).

C’est un rapport de blessure problématique pour un match préparatoire, sans parler d’un match éliminatoire gagnant-ou-autre.

Quant à leur disponibilité pour le match de Kansas City, McDermott n’avait pas beaucoup de mise à jour. Il a donné une lueur d’espoir en indiquant que Douglas et Dodson seraient sur le terrain de manière limitée, même si tout le monde sera limité car il ne s’agit que d’une séance de visite.

Les Bills ont déjà pris des mesures pour s’assurer qu’ils sont couverts par le parieur/détenteur si Martin ne peut pas jouer. Ils ont recruté Matt Haack dans leur équipe d’entraînement mercredi. Il était le parieur des Bills en 2021 et a donc été titulaire pour le botteur Tyler Bass sur les coups de pied de placement. Haack a pris la place de l’équipe d’entraînement créée lorsque Leonard Fournette a été libéré mardi.

“Avec la situation de Sam, je ne sais pas vraiment où cela va aboutir et cela nous donne donc une certaine flexibilité”, a déclaré McDermott. « Il n’y a pas vraiment de changement à ce stade dans le statut de Sam. Nous verrons simplement comment cela se passe.

Mais les blessures ne sont pas le seul problème auquel les Bills sont confrontés. Les Chiefs ont joué pour la dernière fois samedi lorsqu’ils ont battu Miami, ils disposent donc de deux jours supplémentaires de repos et de temps de guérison avant le premier véritable match éliminatoire sur route des six années de carrière de Mahomes.

“Eh bien, vraiment aucune importance”, a déclaré McDermott à propos du repos plus court. « Nous ne pouvons rien faire d’autre que de nous préparer à partir. Notre équipe s’est battue toute la saison. Nous n’allons pas arrêter de nous battre maintenant. Notre équipe a fait preuve de résilience et nos joueurs ont fait un travail phénoménal pour se relever lorsque quelqu’un perdait son poste ou son groupe de positions.

Buffalo surmonte à nouveau un problème alors que les Bills se préparent pour les Chiefs

Et maintenant, compliquant encore davantage la semaine de préparation des Bills, une autre énorme tempête de neige paralyse Orchard Park, rendant la vie en dehors du terrain un peu plus difficile pour tout le monde dans la région, y compris les joueurs, les entraîneurs et les autres membres du personnel des Bills. Même si une interdiction de voyager était en vigueur à Orchard Park, tout le monde a pu se rendre à One Bills Drive mercredi.

“Oui, je dirais premièrement, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait un travail phénoménal sur les routes”, a déclaré McDermott. « Nous nous sommes assurés de donner la priorité à la sécurité des joueurs et à celle de tous du mieux que nous pouvions ici. Nous avons reculé notre journée aussi loin que nous le pouvions et je pense que cela a toujours été la priorité numéro un, donc je ne peux pas être plus reconnaissant envers ceux qui travaillent pour y parvenir.

Avec la neige qui ne s’est pas calmée pendant la nuit, jeudi pourrait également être difficile d’un point de vue logistique, mais McDermott a déclaré que l’équipe ferait face à tout ce qui arriverait.

« Nous n’en sommes pas sûrs », a-t-il déclaré à propos du calendrier de jeudi. «La dernière mise à jour que j’ai est que nous pourrions avoir encore plus de neige du jour au lendemain. Nous allons donc remettre la table ce soir et continuer à travailler sur le plan de match ainsi que sur notre plan météo.

L’équipe devait organiser un entraînement sans rendez-vous mercredi, donc pas un entraînement complet. Il est possible qu’ils ne soient pas en mesure de le faire et qu’ils doivent recourir aux périodes COVID à partir de 2020 et organiser des réunions de position via Zoom.

