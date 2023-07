Meta’s Threads n’est pas disponible dans l’UE en raison de la complexité juridique

Alors que Méta lancement de son concurrent Twitter, Threads, fait sensation aux États-Unis, les consommateurs de l’Union européenne ne sont pas encore en mesure de rejoindre la plate-forme.

En effet, les plus de 100 pays dans lesquels Threads a été initialement lancé n’incluent pas les États membres de l’UE, en raison des « complexités liées au respect de certaines des lois qui entreront en vigueur l’année prochaine », a déclaré le PDG d’Instagram, Adam Mosseri. Le bord.

Le commentaire de Mosseri semble faire référence à la loi sur les marchés numériques, ou DMA. Il a fait ce commentaire dans une réponse à une question de The Verge sur la raison pour laquelle Threads n’était pas encore disponible dans l’UE et si l’incertitude autour du DMA était à blâmer, bien que Mosseri n’ait pas spécifiquement appelé le DMA dans sa réponse.

« Nous ne voulons pas lancer quoi que ce soit qui ne soit pas compatible avec ce que nous savons et ce que nous pensons arriver », a déclaré Mosseri à The Verge. « Cela va simplement prendre plus de temps pour s’assurer non seulement qu’il est conforme, mais que toutes les affirmations que nous faisons sur la façon dont nous avons mis en œuvre la conformité résistent à notre ensemble très élevé de centres de documentation et de test en interne. »

Le DMA établit un ensemble de règles de concurrence pour les plus grands gardiens numériques, y compris de nombreux géants américains de la technologie tels que Meta. Selon les règles, les contrôleurs d’accès numériques ne doivent pas privilégier leurs propres services sur leurs plateformes et doivent s’assurer que leurs services de messagerie instantanée sont fonctionnels avec ceux des concurrents.

La décision de Meta de suspendre le lancement de la plateforme dans l’UE est un exemple direct de la façon dont les complexités de la nouvelle réglementation peuvent affecter les lancements de produits. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

De nombreuses entreprises technologiques ont repoussé le DMA, affirmant qu’il cible injustement les entreprises américaines et pourrait entraver l’innovation. Pomme a craint que la législation n’entraîne « des vulnérabilités inutiles en matière de confidentialité et de sécurité » et « nous interdise de facturer la propriété intellectuelle ».

Mais les décideurs politiques européens estiment que de nouvelles règles de conduite sont nécessaires pour permettre aux acteurs plus petits et plus récents de prospérer sur le marché numérique.

