Meta’s Threads est désormais la plate-forme à la croissance la plus rapide après l’inscription de 100 millions d’utilisateurs au cours des cinq premiers jours

Le rival de Meta sur Twitter, Threads, a dépassé les 100 millions d’inscriptions dans les cinq jours suivant son lancement, a déclaré lundi le PDG Mark Zuckerberg, détrônant ChatGPT en tant que plate-forme en ligne à la croissance la plus rapide pour franchir le cap.

Threads a établi des records de croissance des utilisateurs depuis son lancement mercredi, avec des célébrités, des politiciens et d’autres journalistes rejoignant la plate-forme considérée par les analystes comme la première menace sérieuse pour l’application de médias sociaux appartenant à Elon Musk.

« C’est principalement une demande organique, et nous n’avons même pas encore lancé de nombreuses promotions », a déclaré Zuckerberg dans un article de Threads annonçant le jalon.

Le sprint de l’application vers 100 millions d’utilisateurs a été beaucoup plus rapide que celui de ChatGPT, propriété d’OpenAI, qui est devenue l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire en janvier environ deux mois après son lancement, selon une étude UBS.

Pourtant, Threads a du rattrapage à faire.

Twitter comptait près de 240 millions d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables en juillet de l’année dernière, selon la dernière divulgation publique de la société avant le rachat de Musk.

Twitter a réagi à l’arrivée de fils de discussion en menaçant de poursuivre Meta Platforms, alléguant que le géant des médias sociaux a utilisé ses secrets commerciaux et d’autres informations confidentielles pour créer l’application.

Cette affirmation, selon les experts juridiques, pourrait être difficile à prouver. Threads ressemble fortement à Twitter, tout comme de nombreux autres sites de médias sociaux qui ont surgi ces derniers mois alors que les utilisateurs s’irritaient contre la gestion du service par Musk.

REGARDER | Avis mitigés pour le nouveau rival de Meta sur Twitter, Threads : Le concurrent de Twitter, Threads, attire des millions d’utilisateurs et des critiques mitigées Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a lancé une plate-forme de médias sociaux textuelle destinée à concurrencer Twitter appelée Threads. Il a déjà attiré des millions d’utilisateurs le premier jour, mais de nombreux critiques affirment qu’il présente encore bon nombre des mêmes inconvénients que les autres plateformes de médias sociaux.

Pas de DM, pas de version de bureau

Les fils de discussion autorisent les publications contenant jusqu’à 500 caractères et prennent en charge les liens, les photos et les vidéos d’une durée maximale de cinq minutes. L’application n’a pas non plus encore de fonction de messagerie directe et n’a pas de version de bureau sur laquelle certains utilisateurs, tels que les organisations professionnelles, s’appuient.

Il manque également actuellement de hashtags et de fonctions de recherche par mot-clé, ce qui limite à la fois son attrait pour les annonceurs et son utilité en tant que lieu de suivi des événements en temps réel, comme le font fréquemment les utilisateurs sur Twitter.

Pourtant, les analystes ont déclaré que l’agitation sur Twitter, y compris les limites récemment imposées sur le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent voir, pourrait aider Threads à attirer des utilisateurs et des annonceurs.

Actuellement, il n’y a pas de publicité sur l’application Threads et Zuckerberg a déclaré que la société ne penserait à la monétisation que lorsqu’il y aurait un chemin clair vers un milliard d’utilisateurs.

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré la semaine dernière que Meta n’essayait pas de remplacer Twitter et que Threads visait à se concentrer sur des sujets légers comme le sport, la musique, la mode et le design. Il a reconnu que la politique et les nouvelles dures vont inévitablement apparaître sur Threads, dans ce qui serait un défi pour l’application de se présenter comme l’option « conviviale » pour le discours public en ligne.