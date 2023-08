Meta’s Threads aura des fonctions de recherche et Web, dit Zuckerberg

Méta L’application Threads de type Twitter disposera bientôt d’une fonction de recherche et sera accessible via le Web.

Dans un Threads poste Vendredi, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que les nouvelles fonctionnalités « arriveront dans les prochaines semaines ».

actualités liées à l’investissement

« Une bonne semaine pour Threads », a écrit Zuckerberg. « La communauté ici est sur la trajectoire que j’attends pour créer une application dynamique à long terme. »

Meta a présenté Threads en juillet en grande pompe, et l’application a rapidement grimpé dans les classements alors que Zuckerberg capitalisait sur les luttes qui ont assailli Twitter – maintenant connu sous le nom de X – et les critiques croissantes du principal propriétaire Elon Musk. Mais l’engagement sur Threads a considérablement diminué au cours des dernières semaines à mesure que la nouveauté s’est dissipée, et certains utilisateurs sont devenus frustrés par les fonctionnalités limitées de l’application.

Les annonceurs et les créateurs ont déclaré à CNBC que pour que Threads devienne un service important, l’application de messagerie en temps réel doit disposer de fonctionnalités facilitant la recherche de sujets tendance et la recherche de publications précédentes. Et pouvoir accéder à Threads sur le Web est particulièrement important si Meta veut vraiment concurrencer X, qui est depuis longtemps populaire sur les ordinateurs de bureau pour les personnes au travail.

La semaine dernière, Zuckerberg a déclaré lors de l’appel aux résultats de Meta qu’il était « plutôt optimiste » quant à l’avenir de Threads et qu’il avait été construit par une petite équipe. Pourtant, la société ne monétisera pas l’application tant qu’elle ne sera pas beaucoup plus grande et mieux établie, a-t-il déclaré.

« Beaucoup de travail nous attend mais enthousiasmé par le rythme d’expédition de l’équipe », a écrit Zuckerberg vendredi.

