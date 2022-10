Métaplates-formes, Teladoc, Credit Suisse

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux jeudi à midi.

Métaplates-formes – La société mère de Facebook a chuté de 22,4 % après avoir publié de faibles prévisions pour le trimestre en cours et des estimations de bénéfices manquantes pour le troisième trimestre. Meta Platforms a également partagé son deuxième chiffre d’affaires trimestriel consécutif, son unité Reality Labs perdant plus de 9 milliards de dollars et a été touchée par une multitude de déclassements d’analystes.

chenille – Les actions du fabricant d’équipements de construction ont bondi de 8,2 % à la suite du rapport sur les résultats trimestriels de la société, qui comprenait des battements à la fois sur les résultats supérieurs et inférieurs. Le bénéfice s’est élevé à 3,95 dollars par action sur des revenus de 14,99 milliards de dollars, contre des estimations de 3,16 dollars par action sur des revenus de 14,33 milliards de dollars, selon Refinitiv.

McDonalds — Les actions du géant de la restauration rapide ont augmenté de 2,8 % après que la société ait dépassé les attentes en matière de bénéfices pour son dernier trimestre. Le trafic augmente dans les restaurants américains, a rapporté McDonald’s, même après avoir augmenté les prix.

Technologie d’alignement — Le fabricant d’Invisalign a vu ses actions chuter de 18 % après avoir affiché des résultats décevants pour le dernier trimestre. Align a déclaré un bénéfice de 1,36 $ par action sur un chiffre d’affaires de 890 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à 2,18 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 953 millions de dollars, selon Refinitiv.

Crédit Suisse — Les actions de la banque suisse ont chuté de 19,5 % après que le Credit Suisse a enregistré une perte plus importante que prévu au troisième trimestre. Le Credit Suisse a également partagé un plan de restructuration pour restructurer ses activités en difficulté.

Numéro de sommeil – Les actions ont chuté de 20% après que Sleep Number a publié de faibles perspectives pour le quatrième trimestre, citant une demande plus faible et des problèmes de chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Actions énergétiques – Une multitude d’actions énergétiques ont augmenté à midi alors que les prix du pétrole augmentaient. boulanger hugues , Huile Marathon et Phillips 66 chacun a gagné plus de 2$. Coquille L’action du géant pétrolier a gagné 5,1 % sur un solide rapport sur les bénéfices qui a montré que les bénéfices trimestriels du géant pétrolier ont plus que doublé d’une année sur l’autre.

ServiceNow — L’action a bondi de 13 % après que ServiceNow ait dépassé les attentes en matière de bénéfices au cours de son dernier trimestre. Par ailleurs, MoffettNathanson a mis à niveau ServiceNow pour surperformer les performances du marché, affirmant que le stock de logiciels pourrait être une “nouvelle maison” pour les investisseurs technologiques de méga-capitalisation après ses résultats.

Comcast — L’action du géant des médias a augmenté de 4,8 % après avoir dépassé les prévisions de bénéfices des analystes pour le troisième trimestre. Malgré le rythme du topline, Comcast a enregistré une légère perte de revenus et une poursuite du ralentissement de la croissance de son segment de clientèle haut débit.

Teladoc Santé – Les actions de Teledoc Health ont bondi de 7,8 % après que la société a annoncé une perte plus faible que prévu pour son dernier trimestre. La société a également annoncé des revenus supérieurs aux attentes de Wall Street au cours du trimestre.

Wolfspeed – Les actions de Wolfspeed ont chuté de plus de 18,8 % après que la société de semi-conducteurs a donné une orientation prévisionnelle beaucoup plus faible que prévu. La société prévoit qu’elle perdra 12 cents par action sur des ventes de 225 millions de dollars au cours du trimestre en cours, tandis que Wall Street s’attend à une perte de 1 cent par action sur des ventes de 252,5 millions de dollars.

Sud-ouest — La compagnie aérienne a ajouté 2,5 % après avoir dépassé les attentes des analystes sur les résultats du dernier trimestre et indiqué que la demande de voyages reste forte. Southwest a déclaré qu’il s’attend à ce que Boeing continue de retarder ses avions jusqu’en 2024.

Merck – Les actions ont gagné 2% après que Merck ait dépassé les attentes de Wall Street en termes de haut et de bas. La société a affiché un bénéfice par action de 1,85 $ sur des revenus de 14,96 milliards de dollars.

Honeywell — Les actions ont augmenté de 4 % après que Honeywell ait dépassé les attentes des analystes pour le dernier trimestre. La société industrielle a cité la croissance dans ses segments de l’aérospatiale commerciale et des matériaux avancés parmi les raisons de la période forte.

Shopify — La société de commerce électronique a bondi de plus de 16 % après avoir partagé une perte moins importante que prévu pour le dernier trimestre.

AutoNation — L’action d’AutoNation a bondi de 7 % malgré un manque à gagner. Le détaillant automobile a dépassé les attentes en matière de revenus, selon les analystes interrogés par Refinitiv. La société a également approuvé un rachat de 1 milliard de dollars, mais a déclaré que les prix des véhicules d’occasion étaient en baisse.

Boeing – Les actions de Boeing ont bondi de plus de 4% après que Goldman Sachs a abaissé son objectif de prix sur le constructeur aéronautique, mais a réitéré sa confiance dans les activités de l’entreprise. Le nouvel objectif de cours suggère que les actions pourraient rebondir de plus de 80 % par rapport à la clôture de mercredi.

O’Reilly Automobile – Les actions d’O’Reilly Automotive ont gagné 3,9% après que la société a publié des résultats du troisième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes en termes de chiffres d’affaires et de résultats. La société a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Stanley Black & Decker — L’action du fabricant d’outils électriques a chuté de 2,6 % après que la société a réduit ses prévisions de bénéfice par action pour l’année entière, éclipsant les bénéfices et les revenus du troisième trimestre meilleurs que prévu.

Keurig Dr Piment — La société de fabrication de boissons a perdu 2,1 % après avoir raté les estimations de revenus de Wall Street pour le troisième trimestre.

– Carmen Reinicke, Sarah Min et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal, propriétaire de CNBC.