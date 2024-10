Métaphore : le mod ReFantazio Fix active l’ultra-large, désactive les lignes de vitesse de tableau de bord, et plus encore pour la version PC

Atlus’ Métaphore : ReFantazio a déjà pris un départ fantastique en franchissant le cap du million de ventes dès son ouverture. L’une des fonctionnalités clés manquantes dans sa version PC est cependant la prise en charge ultra-large. Heureusement, la communauté PC dispose déjà d’un correctif pratique pour l’activer, ainsi que d’autres fonctionnalités utiles, grâce à l’utilisateur « Lyall » sur GitHub via le Métaphore : mod ReFantazio Fix.

Voici une comparaison fournie par Lyall sur l’apparence du correctif ultra-large.

Si vous trouvez les lignes de vitesse gênantes lorsque vous vous précipitez dans le jeu, ce mod vous permet également de les désactiver. D’autres fonctionnalités utiles du mod Metaphor: ReFantazio Fix incluent l’ignorance de tous les logos lors du démarrage et la possibilité de régler finement le niveau de distance de détail, la résolution d’occlusion ambiante, la résolution des ombres, etc.

L’installation du mod Metaphor: ReFantazio Fix est super simple. Téléchargez simplement le fichier zip depuis GitHub et extrayez le contenu du zip dans le dossier « steamapps\common\METAPHOR ». Ceci est facilement accessible en cliquant avec le bouton droit sur Metaphor: ReFantazio dans votre bibliothèque Steam, mettez en surbrillance « Gérer » et choisissez « Parcourir les fichiers locaux ». Afin d’ajuster les paramètres proposés par le mod Metaphor: ReFantazio Fix, ouvrez le fichier « MetaphorFix.ini » et suivez les instructions qu’il contient.

J’ai également personnellement installé le mod et pris quelques captures d’écran de l’apparence fringante sans lignes de vitesse.

Metaphor : ReFantazio est désormais disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (Vapeur). Il existe une démo Prologue pour le jeu qui prend en charge le transfert des données de sauvegarde dans le jeu complet pour continuer immédiatement votre fichier de sauvegarde.