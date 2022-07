Metallica rend hommage à “Stranger Things” lors de “Master of Puppets” à Lollapalooza

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Metallica a interprété sa chanson de 1986 “Master of Puppets” lors du premier jour de Lollapalooza et a séduit la foule avec un hommage à la populaire émission Netflix, “Stranger Things”. La populaire émission de télévision a introduit une toute nouvelle génération dans la musique des années 80 et la chanson à succès du groupe de heavy metal est de retour au sommet des charts 30 ans après sa sortie.

Dans la série, Eddie Munson, joué par Joesph Quinn, joue “Master of Puppets”, tandis que lui et les autres personnages de “Stranger Things” sont tous dans Upside Down essayant de détruire le méchant de la saison, Vecna, lors de la finale de la saison quatre de la série. Les clips de lui jouant de la guitare sont devenus viraux sur les réseaux sociaux et ont apporté des millions de flux à la chanson des années 80.

Alors qu’il jouait au festival Lollapalooza de Chicago pour la première fois depuis 2015, le groupe a donné un jeu blanc à l’émission Netflix. Ils ont clôturé leur set avec “Master of Puppets”, qui était accompagné de la scène d’Eddie Munson jouant derrière eux et bien sûr, de quelques feux d’artifice. Les vidéos du moment ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Le 10 juillet, le compte Twitter “Stranger Writers” a publié une vidéo sous-titrée “la pratique rend parfait” de Quinn se balançant à la guitare en jouant la chanson. En parlant avec Collider, Quinn a dit que dans le spectacle réel, c’était une combinaison de lui jouant et d’un double de guitare Aidan Fisher, disant que les plans les plus proches des mains sont ceux de Fisher tandis que les plans les plus larges sont lui.

“C’était une combinaison des deux, vraiment. Je jouais de la guitare depuis que je suis très jeune, donc j’ai eu la chance d’avoir des bases là-bas”, a-t-il déclaré.

Ce n’était pas la première fois que Metallica reconnaissait le solo de guitare “Stranger Things”. Le 8 juillet, le groupe a posté un duo de la scène populaire sur TikTok, alors qu’ils jouaient avec des chemises de l’émission. La vidéo TikTok a obtenu plus de deux millions de likes.

Selon Chicago Suntimes, la set list Lollapalooza de Metallica comprenait également “Whiplash”, “Creeping Death”, “Enter Sandman”, “The Memory Remains”, “Wherever I May Roam” et “Nothing Else Matters”. Le groupe a également joué “Sad But True”, “For Whom The Bell Tolls” et “Seek & Destroy”.