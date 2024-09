Metallica prépare une tournée américaine en 2025 avec Pantera et Limp Bizkit

Metallica a confirmé de nouvelles dates de tournée nord-américaine en 2025 avec la participation de Pantera et Limp Bizkit.

Dans le prolongement de leur tournée mondiale « M72 », cette dernière étape de concerts débutera en avril 2025 avec une apparition au Sick New World Festival à Las Vegas. De là, Metallica jouera dans des stades à Toronto, Nashville, Philadelphie, Charlotte, Atlanta, Tampa, Houston, Santa Clara, Denver et ailleurs. De plus, ils seront en tête d’affiche de deux soirées du Sonic Temple Music Festival à Columbus, dans l’Ohio.

Achetez des billets pour Metallica ici

Les billets pour la tournée nord-américaine 2025 de Metallica, récemment annoncée, seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 27 septembre à 10h00, heure locale, via BilletterieLe groupe organisera une variété de préventes de billets dans les jours précédant la mise en vente publique, y compris une prévente pour les membres de son fan club Fifth Member le lundi 23 septembre et une Pré-vente Live Nation le jeudi 26 septembre (utilisez le code d’accès LISTE DES MUSIQUES).

Dans les villes où Metallica se produira plusieurs soirs, le groupe promet de jouer des setlists uniques « sans répétition » à chaque concert. Le groupe propose des pages de billets pour deux soirs, ainsi que des packages de voyage en plus des billets pour un soir.

Nouveauté pour cette tournée, Metallica jouera également des concerts ponctuels à Syracuse, New York, à Landover, dans le Maryland, et à Blacksburg, en Virginie, domicile des Virginia Tech Hokies, qui jouent sur la célèbre chanson de Metallica « Enter Sandman ». Comme pour les concerts de Metallica sur plusieurs soirs, ces concerts ponctuels promettent la production complète de la tournée et une immense scène circulaire.

Metallica se produira ce week-end pour quatre concerts au Foro Sol de Mexico. Les fans peuvent se procurer des billets à la dernière minute ici.

Dates de la tournée Metallica 2025 :

04/12 – Las Vegas, NV au festival Sick New World

04/19 – Syracuse, NY @ JMA Wireless Dome *

24 avril – Toronto (Ontario) au Centre Rogers *

26 avril – Toronto (Ontario) au Rogers Centre +

05/01 – Nashville, TN @ Stade Nissan *

05/03 – Nashville, TN @ Stade Nissan +

05/07 – Blacksburg, Virginie @ Lane Stadium *

05/09 – Columbus, OH @ Sonic Temple Music Festival

11/05 – Columbus, Ohio au Sonic Temple Music Festival

23/05 – Philadelphie, PA @ Lincoln Financial Field +

25/05 – Philadelphie, PA @ Lincoln Financial Field *

28/05 – Landover, MD @ Stade Northwest *

31/05 – Charlotte, Caroline du Nord @ Bank of America Stadium *

06/03 – Atlanta, GA @ Stade Mercedes-Benz *

06/06 – Tampa, Floride @ Stade Raymond James +

06/08 – Tampa, Floride @ Stade Raymond James *

14/06 – Houston, Texas @ Stade NRG *

06/20 – Santa Clara, Californie @ Levi’s Stadium +

22/06 – Santa Clara, Californie @ Levi’s Stadium *

27/06 – Denver, CO @ Empower Field à Mile High +

29/06 – Denver, CO @ Empower Field à Mile High *

* = avec Pantera et tendances suicidaires

+ = avec Limp Bizkit et Ice Nine Kills