Metallica annonce une tournée mondiale, Toronto étant la seule étape canadienne

Metallica a annoncé les dates et les villes de sa tournée mondiale M72, qui comprendra 21 concerts en Amérique du Nord l’année prochaine, dont deux à Toronto, la seule étape canadienne.

Toronto verra Metallica se produire les 24 et 26 avril 2025 au Rogers Centre.

Les billets seront mis en vente le 27 septembre à 10 heures, avec des préventes quelques jours plus tôt, les 23 et 24 septembre, selon Ticketmaster.

Plusieurs autres spectacles auront lieu aux États-Unis en avril, mai et juin. La liste complète est ci-dessous.

La tournée mondiale M72 de Metallica, qui a battu tous les records, se poursuit pour une troisième année consécutive. La tournée a débuté en avril 2023 à Amsterdam.

« L’itinéraire 2025 du M72 World Tour poursuivra la tradition sacrée du No Repeat Weekend, avec chaque soir des deux spectacles présentant des setlists et des line-ups de soutien entièrement différents », a déclaré Live Nation Canada dans un communiqué de presse jeudi.

Live Nation a déclaré que les groupes Pantera, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies et Ice Nine Kills assureront la première partie de la tournée nord-américaine de M72 en 2025. Les concerts de Toronto verront tous les artistes se produire sur les deux jours. Pantera et Suicidal Tendencies sont prévus pour le concert du 24 avril et Limp Bizkit et Ice Nine Kills sont prévus pour le deuxième concert le 26 avril 2025.





La tournée M72 2025 verra également le populaire groupe de rock américain revenir en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Dates et villes de la tournée mondiale M72 de Metallica – Amérique du Nord 2025 :

12 avril Las Vegas, NV Sick New World au Las Vegas Festival Grounds

19 avril Syracuse, NY JMA Wireless Dome *

24 avril Toronto (Ontario) Centre Rogers*

26 avril Toronto (Ontario) Centre Rogers +

1er mai Nashville, TN Nissan Stadium *

3 mai Nashville, TN Nissan Stadium +

7 mai Blacksburg, VA Lane Stadium *

9 mai Columbus, OH Sonic Temple @ Historic Crew Stadium

11 mai Columbus, OH Sonic Temple @ Historic Crew Stadium

23 mai Philadelphie, PA Lincoln Financial Field +

25 mai Philadelphie, PA Lincoln Financial Field *

28 mai Landover, MD Northwest Stadium *

31 mai Charlotte, Caroline du Nord Bank of America Stadium *

3 juin Atlanta, Géorgie Stade Mercedes-Benz *

6 juin Tampa, Floride Raymond James Stadium +

8 juin Tampa, Floride Raymond James Stadium *

14 juin Houston, TX NRG Stadium *

20 juin Santa Clara, Californie Levi’s Stadium +

22 juin Santa Clara, Californie Levi’s Stadium *

27 juin Denver, CO Empower Field à Mile High +

29 juin Denver, CO Empower Field à Mile High *

* Soutien à Pantera et aux tendances suicidaires

+ Limp Bizkit et Ice Nine Kills soutiennent