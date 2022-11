Metallica annonce son 12e album studio et sa prochaine tournée mondiale

Metallica refait de la musique et repart en tournée.

Dans un communiqué de presse publié sur le site Web du groupe, ils ont annoncé la sortie prochaine de “72 Seasons”, leur 12e album studio, et la tournée mondiale qui l’accompagne, intitulée “M72”. Le premier single de l’album, “Lux Æterna”, est déjà sorti.

Alors que Metallica a réédité certaines de leurs chansons classiques, ainsi qu’un album live avec le San Francisco Symphony et des albums de reprises commandés avec des chanteurs comme Phoebe Bridgers et Weezer, il s’agit de leur premier album complet avec de la nouvelle musique depuis la sortie de 2016. de “Câblé… pour s’autodétruire.”

“72 saisons. Les 18 premières années de nos vies qui forment notre vrai ou faux moi”, a déclaré James Hetfield, chanteur de Metallica, à propos du nom de l’album. “Le concept selon lequel nos parents nous ont dit” qui nous sommes “. Une classification possible autour du type de personnalité que nous sommes.

Il a poursuivi: “Je pense que la partie la plus intéressante de tout cela est l’étude continue de ces croyances fondamentales et de la manière dont elles affectent notre perception du monde aujourd’hui. Une grande partie de notre expérience d’adulte est une reconstitution ou une réaction à ces expériences d’enfance. Prisonniers de l’enfance ou brisant libre de ces servitudes que nous portons.”

METALLICA REND HOMMAGE À “STRANGER THINGS” PENDANT “MASTER OF PUPPETS” À LOLLAPALOOZA

Metallica a récemment connu un regain de popularité lorsque sa chanson “Master of Puppets” a été présentée dans un épisode de la saison quatre de l’émission à succès de Netflix, “Stranger Things”. Bien que la chanson ait été initialement publiée en 1986, elle s’est classée numéro un sur l’iTunes Rock Chart, était 29 sur le palmarès Tunes pour toutes les musiques et est entrée dans le Billboard Hot 100 pour la première fois.

“C’était un autre de ces moments” ça doit être cette chanson “”, a déclaré Nora Felder, la superviseure musicale de l’émission, à Variety. “Cette partie de l’histoire devait être une scène cruciale et particulièrement ébouriffante dans laquelle Eddie s’est héroïquement dressé pour le combat de sa vie. Je crois que les frères Duffer ont estimé que jouer au” maître des marionnettes “tout au long de la scène prolongée était choix clair. Aucune autre chanson n’a été discutée plus avant, et nous avons sauté pour l’éclaircir tout de suite.

En plus d’annoncer leur nouvel album, le groupe a également annoncé une tournée, “M72”, pour accompagner l’album. Lors de leur tournée mondiale, le groupe se rendra dans 22 villes, présentant plus de 40 spectacles.

Dans le cadre de la tournée, Metallica se produira pendant deux nuits dans chaque ville, des performances prometteuses qui présenteront des setlists différentes chaque soir. Afin de profiter pleinement de l’expérience, les fans auront la possibilité d’acheter des billets pour les deux nuits ou une seule, les fans de moins de 16 ans bénéficiant d’un prix réduit.

Les billets de deux jours devraient être mis en vente le vendredi 2 décembre et les billets d’une journée devraient être mis en vente le 20 janvier. La prévente devrait commencer le mercredi 30 novembre.

Une partie du produit des billets ira à la fondation All Within My Hands, qui a été lancée par les membres du groupe eux-mêmes en 2017. La fondation s’efforce d’apporter des changements positifs dans les communautés en aidant les banques alimentaires, par le biais de Feeding America, et en créant leur propres initiatives, telles que Metallica Scholars, pour promouvoir l’éducation.

“72 Seasons” devrait sortir le 14 avril 2023.