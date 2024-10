Metal Fest perd la tête d’affiche après avoir invité Kyle Rittenhouse

Le festival de métal Shell Shock, qui se tiendra le 19 octobre à Orlando, en Floride, a vu la tête d’affiche Evergreen Terrace et d’autres groupes baisser l’affiche après avoir invité Kyle Rittenhouse à participer aux festivités.

Rittenhouse est surtout connu pour être le jeune homme de 17 ans qui a tiré sur trois hommes lors d’une manifestation en août 2020 à Kenosha, dans le Wisconsin, tuant deux d’entre eux. Il a été acquitté après avoir invoqué la légitime défense, mais deux poursuites civiles sont toujours en cours contre lui.

Le festival Shell Shock se présente comme un événement caritatif qui « soutient les premiers intervenants confrontés à des blessures, notamment au syndrome de stress post-traumatique (SSPT) ».

Quand Evergreeen Terrace a appris l’apparition de Rittenhouse, ils se sont retirés du festival. Le groupe de metalcore de Floride a publié la déclaration suivante :

« Evergreen Terrace a toujours soutenu et continue de soutenir des événements philanthropiques pour les anciens combattants, la sensibilisation au SSPT, la pauvreté des enfants et bien d’autres, mais nous ne nous alignerons pas sur un événement faisant la promotion d’un meurtrier perçu comme Kyle Rittenhouse en capitalisant sur sa pseudo-célébrité. Malheureusement, nous n’avons pas fait preuve de diligence raisonnable concernant cet événement particulier. Même après qu’ils aient proposé de retirer Kyle de l’événement, nous avons découvert plusieurs entités associées avec lesquelles nous ne sommes tout simplement pas d’accord. En tant que défenseurs de la liberté d’expression, nous annulons respectueusement le festival Shell Shock. Nous contribuerons personnellement à un organisme de bienfaisance pour anciens combattants et vous invitons à faire de même. Les promoteurs ont fait preuve de compréhension.

Les groupes Southpaw, Let Me Bleed et American Hollow ont tous emboîté le pas, Southpaw déclarant : « Nous savions dès le début que le festival était basé sur des vétérans, ce que nous soutenons. Mais il ne savait rien d’un individu en particulier qui était l’un des principaux soutiens de la série avant de l’avoir accepté. En raison des événements qui ont eu lieu et du drame entourant cette personne en particulier, nous avons pris la décision de nous retirer respectueusement.

En réponse, Le podcast anti-héros – qui fait partie des organisateurs du festival Shell Shock – a déclaré : « Nous sommes restés silencieux. Mais nous nous préparons. La foule libérale a tenté de détruire Shell Shock. Mais nous ne le permettrons pas. Il s’agit désormais de bien plus qu’un concert. C’est une guerre d’idéologie.

À la place d’Evergreen Terrace, Shell Shock a désormais réservé un groupe de reprises de Slipknot nommé (SiC) comme nouvelle tête d’affiche.

Pendant ce temps, Evergreen Terrace organise son propre spectacle à Orlando, disant aux fans : « Orlando. Nous vous reverrons bientôt. Nous organisons actuellement un show avec les groupes qui ont abandonné le festival Shell Shock après avoir été pris au dépourvu. Tous les bénéfices d’Evergreen seront reversés à une organisation d’anciens combattants associée. Mises à jour bientôt. Nous jouons des spectacles, pas des rallyes.