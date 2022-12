Metair freine son projet de scission des activités dans un contexte d’hyperinflation turque et de troubles en Ukraine

Metair, fabricant de composants de véhicules et de batteries coté à la JSE, affirme que l’hyperinflation en Turquie a atteint ses marges, tandis que ses volumes d’exportation depuis la Roumanie ont été touchés après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le groupe prévoyait auparavant de se séparer de son activité de batteries dans ces pays, mais cela a maintenant été interrompu.

En Afrique du Sud, Metair s’attend à ce que la fabrication de véhicules passe de 550 000 voitures cette année à plus de 700 000 en 2023.

Pour plus d’actualités financières, rendez-vous sur La première page de News24 Business.

Malgré diverses perturbations, le fabricant de composants de véhicules et de batteries Metair est optimiste quant à la production automobile locale – mais ses activités de batteries en Turquie et en Roumanie ont été touchées par l’hyperinflation et l’invasion de l’Ukraine.

Metair fabrique des produits tels que des plaquettes de frein et des amortisseurs, tout en produisant également des batteries utilisées dans les secteurs de l’automobile, des télécommunications, des mines et de la vente au détail.

Metair avait précédemment envisagé de scinder son activité en deux et de mettre en vente (ou de vendre) son activité de batteries dans le but de créer de la valeur pour les actionnaires. Mais dans une mise à jour opérationnelle lundi, le groupe a déclaré que ses plans “ne se sont pas traduits par une transaction exécutable en grande partie en raison du climat géopolitique en Europe de l’Est”.

“Le conseil d’administration réexaminera ses options stratégiques au fur et à mesure que le climat de fonctionnement s’améliorera”, a-t-il déclaré.

Pour l’année, les volumes de son fabricant roumain de batteries Rombat devraient chuter de 15 % en raison de l’impact sur la demande suite à l’invasion de l’Ukraine. Son activité turque de batteries Mutlu Akü devrait augmenter ses volumes d’exportation d’au moins 17 % cette année, mais a été affectée par une flambée de l’inflation, qui a atteint 85,5 % dans ce pays en octobre.

Metair a déclaré avoir constaté des augmentations sans précédent des coûts de l’énergie et de la main-d’œuvre en Turquie et en Roumanie. Alors que les augmentations de prix ont aidé à récupérer une partie de ces augmentations, les marges ont été négativement impactées à court terme.

Du fait de l’hyperinflation, les revenus de la Turquie doivent être retraités. Le groupe est également impacté par la nouvelle réglementation bancaire qui oblige les exportateurs à vendre 40% de leurs revenus en devises à la banque centrale.

Les volumes de First National Battery en Afrique du Sud devraient être comparables à ceux de l’année dernière.

Activité composants véhicules SA

Malgré une pénurie de puces semi-conductrices, des retards dans la chaîne d’approvisionnement (en partie dus à une grève de Transnet) et la fermeture temporaire de l’usine Toyota près de Durban en raison d’inondations, Metair est optimiste quant à la production locale.

Bulletin du quotidien Argent SA quotidien Les plus grandes nouvelles commerciales, économiques et de marché de la journée. S’inscrire

La production de véhicules devrait atteindre 550 000 voitures cette année, soit seulement 10 % de moins qu’en 2019, et plus que l’an dernier. Metair s’attend à ce que les volumes de production dépassent 700 000 à partir de 2023 “sous réserve de la stabilité de la chaîne d’approvisionnement”.

Les niveaux de production de l’usine Toyota se sont stabilisés aux niveaux d’avant l’inondation et Metair a reçu 400 millions de rands en assurance contre les pertes d’exploitation à la suite de l’inondation.

Le groupe s’attend à un coup de pouce de la production par Ford du Ford Ranger de prochaine génération dans son usine de Silverton. La fabrication du nouveau modèle a commencé le mois dernier.

Metair prévoit d’engager des coûts de pré-production et d’ingénierie de 475 millions de rands liés à la production du nouveau modèle, mais l’investissement de Ford dans l’usine devrait générer une augmentation des revenus estimée à 46 milliards de rands sur la “durée de vie du modèle”.

Le groupe a déclaré être dans une “situation financière satisfaisante pour soutenir les projets d’expansion en cours”. La société cotée à la JSE, qui opère actuellement dans cinq pays, souhaite étendre ses opérations sur cinq continents au cours des cinq prochaines années.

Lundi à midi, le cours de son action était stable à 28,01 rands. Il a commencé l’année à R27.59.

Cliquez ici pour plus de détails sur les actions de Metair et d’autres informations.