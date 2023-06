Meta vs Twitter : Mark Zuckerberg et Elon Musk veulent se battre dans un « match en cage »

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et le propriétaire de Twitter, Elon Musk, pourraient être le prochain duo de célébrités à s’affronter dans un combat de haut niveau.

Tout a commencé lorsque Musk a répondu à un fil Twitter se moquant de Zuckerberg, disant qu’il était « prêt pour un match en cage s’il est lol ».

Quant à savoir qui va gagner, un sondage sur Twitter a actuellement Zuckerberg comme favori.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et le propriétaire de Twitter, Elon Musk, pourraient être le prochain duo de célébrités à s’affronter dans un combat de haut niveau.

Pour une raison quelconque, les combats de célébrités sont devenus une tendance virale au 21e siècle – et non, pas des combats comme dans les prises de bec scandaleuses sur les réseaux sociaux, mais plutôt des altercations physiques hors de prix et très médiatisées, que ce soit la boxe, la lutte ou, dans ce cas, combat en cage.

Tout a commencé quand Musk a répondu à un fil Twitter se moquant de Zuckerberg pour une nouvelle application « Twitter rival » appelée « Threads ».

Musk a déclaré: « Je suis prêt pour un match en cage s’il est lol », après qu’un utilisateur a noté que Zuckerberg « fait le jujitsu [sic] maintenant », en référence à sa récente médaille dans une compétition brésilienne tournoi de jiu jitsu.

Je suis partant pour un match en cage s’il est lol – Elon Musk (@elonmusk) 21 juin 2023

Mercredi, Zuckerberg a répondu dans un Histoire Instagram.

« Envoyez-moi l’emplacement », a-t-il sous-titré une capture d’écran de la déclaration de Musk.

Que Zuckerberg soit vraiment sérieux face à Musk a ensuite été confirmé via Variété lorsqu’un porte-parole du fondateur de Facebook a déclaré: « L’histoire parle d’elle-même. »

Bien sûr, Musk a depuis répondu à la demande de localisation de Zuckerberg, en tweetant « Vegas Octagon » et en ajoutant plus tard : « J’ai ce grand mouvement que j’appelle » The Walrus « , où je me couche simplement sur mon adversaire et ne fais rien. »

J’ai ce grand mouvement que j’appelle « The Walrus », où je me couche juste sur mon adversaire et ne fais rien – Elon Musk (@elonmusk) 22 juin 2023

Quant à savoir qui va gagner, un sondage sur Twitter a actuellement Zuckerberg comme favori.