Meta vous permettra d’utiliser des chatbots IA avec des personnalités, selon le rapport

Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et maintenant Threads, prévoit de lancer des chatbots IA avec des personnalités particulières qui pourront être utilisées pour des interactions plus élaborées avec les réseaux sociaux de l’entreprise, les Le Financial Times a rapporté Mardi.

La société pourrait annoncer les chatbots, appelés personas, dès septembre, selon le rapport. Meta proposera aux chatbots d’améliorer la recherche et les recommandations, comme des conseils de voyage à la manière d’un internaute, et de donner aux gens une personnalité en ligne avec laquelle il est amusant de « jouer », indique le rapport. L’une de ces personnalités de l’IA que l’entreprise a essayé de construire est une incarnation numérique du président Abraham Lincoln.

En cas de succès, les chatbots IA pourraient aider à garder les 4 milliards de personnes qui utilisent les services Meta chaque mois plus engagées, relevant un défi Meta majeur alors que la croissance devient plus difficile et que des rivaux tels que TikTok attirent l’attention des gens ailleurs. Meta a consolidé ses efforts d’intelligence artificielle plus tôt cette année pour « dynamiser » son travail et construire de meilleurs « outils créatifs et expressifs », a déclaré à l’époque le directeur général Mark Zuckerberg.

Les chatbots IA pourraient également fournir à l’entreprise une nouvelle richesse d’informations personnelles utiles pour cibler les publicités, principale source de revenus de Meta. Les moteurs de recherche élaborent déjà des publicités en fonction des informations que vous y saisissez, mais les chatbots IA pourraient capturer une nouvelle dimension des intérêts et des attributs des personnes pour un profilage plus détaillé. La confidentialité est l’un des plus grands défis de Meta, et les régulateurs ont déjà commencé à surveiller l’IA avec méfiance.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les chatbots IA, illustrés par ChatGPT d’OpenAI, sont devenus beaucoup plus utiles et engageants. Leur utilisation de grands modèles de langage formés sur de vastes étendues d’Internet leur donne une capacité beaucoup plus grande à comprendre le texte humain et à offrir des réponses utiles à nos questions et à notre conversation.

De nombreux rivaux ChatGPT sont déjà disponibles, y compris Claude 2 d’Anthropic, Bing de Microsoft et Bard de Google. Ces outils sont souvent disponibles pour être utilisés par d’autres logiciels et services, permettant aux rivaux directs de Meta comme Snap d’offrir leurs propres chatbots. Donc, aller de l’avant simplement en proposant un chatbot IA ne garantit pas le succès.

Facebook compte cependant des milliards d’utilisateurs et une expertise approfondie en IA. En juillet, il a publié son propre modèle de grande langue Llama 2.