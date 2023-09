Meta vise à construire un avenir pour connecter « physique et numérique » | Actualités économiques et commerciales

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a lancé mercredi la conférence des développeurs Connect du géant de la technologie avec de nouveaux produits d’IA pour les consommateurs, notamment des lunettes intelligentes capables de répondre aux questions et de diffuser directement sur Facebook, ainsi que des robots qui créent des images photo-réalistes et une réalité virtuelle mise à jour. casque.

Debout dans une cour du siège social de son entreprise à Menlo Park, en Californie, Zuckerberg a déclaré à l’audience composée de développeurs, d’employés et de journalistes que Meta « se concentre sur la construction de l’avenir de la connexion humaine » – et a dépeint un avenir proche où les gens interagissent avec des versions d’hologrammes. de leurs amis ou collègues et avec des robots IA conçus pour les aider.

Zuckerberg a décrit les produits comme rassemblant des mondes virtuels et réels et a souligné qu’une partie de ce que Meta proposait était une IA à faible coût ou gratuite qui pouvait être intégrée aux routines quotidiennes.

« Bientôt, le physique et le numérique se rejoindront dans ce que nous appelons le « métaverse » », a-t-il déclaré.

La société a dévoilé la prochaine version de son casque de réalité virtuelle, le Quest 3. Il coûtera 499 $ et sera expédié le 10 octobre.

Zuckerberg a également introduit un assistant personnel IA avec lequel les gens peuvent interagir en utilisant n’importe quelle application de messagerie de Meta – ainsi qu’une poignée de personnages IA qu’il a qualifiés de « un peu plus amusants », comme « Max le sous-chef », qui peuvent aider à trouver des idées. des idées pour le dîner, ou Lily, une « rédactrice personnelle et partenaire d’écriture ».

« Ce ne sont que quelques-uns que nous avons formés. Il y en a beaucoup d’autres à venir », a-t-il déclaré.

Il a également présenté la prochaine version des lunettes intelligentes Ray-Ban Stories de Meta, qui permettent aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos ou de prendre des photos, de diffuser en direct, d’écouter de la musique et d’interagir avec l’assistant Meta AI.

« Les lunettes intelligentes sont le facteur de forme idéal pour permettre à un assistant IA de voir ce que vous voyez et d’entendre ce que vous entendez », a déclaré Zuckerberg. Les lunettes seront lancées le 17 octobre et coûteront 299 $.

Transformation d’entreprise

Meta est au milieu d’une transformation d’entreprise qui, selon elle, prendra des années. Il veut évoluer d’un fournisseur de plateformes sociales à une puissance dominante dans un monde naissant de réalité virtuelle appelé métaverse – un peu comme Internet pris vie, ou du moins rendu en 3D.

Mais cette transformation a été plus lente que prévu – et a déjà coûté des milliards de dollars – et l’activité principale de Meta reste la publicité sur ses plateformes de réseaux sociaux, Facebook et Instagram. La concurrence avec TikTok reste le plus grand défi de Meta, a déclaré Yoram Wurmser, analyste d’Insider Intelligence.

« Une grande partie de ces efforts tournent autour des chatbots, des histoires et d’autres moyens simplement pour maintenir l’engagement. [like] La personnalisation basée sur l’IA et ce genre de choses, c’est le défi primordial pour l’entreprise », a-t-il déclaré.

Pressée par le ralentissement de la publicité en ligne et l’incertitude entourant l’économie mondiale, Meta a supprimé plus de 20 000 emplois depuis novembre dernier. Zuckerberg a surnommé 2023 « l’année de l’efficacité » de l’entreprise, car elle réduit ses effectifs tout en se concentrant sur des recrutements plus techniques tels que des experts en IA pour se concentrer sur la vision à long terme de Meta.

L’intelligence artificielle est au cœur de cette vision. En juillet, Meta a publié la prochaine génération de son grand modèle de langage d’IA et a rendu la technologie, connue sous le nom de Llama 2, gratuite pour la recherche et l’utilisation commerciale. Mercredi, il a dévoilé un générateur d’images AI nommé Emu, qui crée des images basées sur les invites des utilisateurs.

Tout comme ses pairs technologiques Google et Microsoft, Meta dispose depuis longtemps d’une grande équipe de recherche composée d’informaticiens dévoués à l’avancement de la technologie de l’IA. Mais il a été éclipsé lorsque la sortie de ChatGPT a déclenché une ruée vers les outils d’« IA générative » capables de créer de nouvelles proses, images et autres médias.

Zuckerberg avait déclaré à l’époque que les gens pouvaient télécharger ses nouveaux modèles d’IA directement ou via un partenariat qui les rend disponibles sur la plate-forme cloud Azure de Microsoft « avec les outils de sécurité et de contenu de Microsoft ».