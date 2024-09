Meta vient de lancer des lunettes AR et VR que vous voudrez peut-être porter

Salut les amis ! Bienvenue à Installateur N°54, votre guide des meilleurs et Bord-le truc le plus au monde. (Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, tellement excité que vous nous avez trouvés, et vous pouvez également lire toutes les anciennes éditions sur le Installateur page d’accueil.)

J’ai également pour vous quelques nouveaux gadgets Meta, le jeu mobile qui occupera tout votre temps libre, quelques nouveaux films très attendus, la meilleure fonctionnalité Spotify depuis toujours et bien plus encore. Il se passe tellement de choses ! Allons creuser.

La goutte

Partage d’écran

Fait amusant : Joanna Stern est la principale raison pour laquelle j’ai trouvé un emploi chez Le bord en premier lieu. (Cette histoire est longue et, si je me souviens bien, elle joue le rôle d’une fée dans une vidéo ? Mais je lui ai promis de ne pas raconter cette histoire.) Aujourd’hui, elle est chroniqueuse à Le Wall Street Journallauréat d’un Emmy et plus récemment, créateur de Joannabotle chatbot IA qui vous dira tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 16. (Et apparemment fais aussi d’autres chosessi vous êtes assez intelligent, mais encore une fois, nous allons laisser cela de côté.)

J’ai demandé à Joanna de partager son écran d’accueil car elle vient de tester l’iPhone 16, ce qui signifie qu’elle juste J’ai dû configurer un écran d’accueil. Et parce qu’elle utilise toujours de nouveaux gadgets et passe d’un objet à l’autre, j’étais curieux de savoir ce qui arrivait toujours en haut de la pile.

Voici l’écran d’accueil de Joanna, ainsi que quelques informations sur les applications qu’elle utilise et pourquoi :

Je soumets mon écran d’accueil et mon écran Control Center parce que je suis fier du travail que j’ai effectué sur le Control Center. Je peux le soumettre pour un prix. Mais en réalité, j’aimerais simplement utiliser ceci comme forum pour me plaindre du widget de connectivité tout-en-un dans le nouveau Control Center d’iOS 18. Je n’aime pas ça. J’aime les boutons uniques, donc je peux facilement les allumer et les éteindre ou appuyer longuement pour y accéder. Malheureusement, ils se sont débarrassés du bouton Wi-Fi unique, mais j’ai lu sur ce superbe site Web qu’il reviendrait dans iOS 18.1.

Le téléphone : iPhone 16 Pro Max.

Le fond d’écran : Ceci est le navigateur de mon chien. Ce n’est pas le meilleur cliché de lui, mais le cadrage est sympa pour le mettre au milieu de l’écran. Mon fond d’écran de verrouillage est ce superbe iPod rétro créé par un designer nommé Shane Levine. je je l’ai acheté sur ce site l’année dernière après l’avoir présenté dans ma newsletter.

Les applications : WSJ, ChatGPT, Apple Notes, Google Maps, Google Docs, Google Calendar, Instagram, YouTube, Horloge, Discussions, Signal, Photos, Slack, Spotify, Téléphone, Safari, Messages, Gmail.

Mes applications sont si basiques et me font me sentir si basique. Je travaille (Slack, Gmail). Je message (Messages, Signal). J’écoute et regarde des choses (YouTube, Spotify). Je les réseaux sociaux (Threads, Instagram). Je travaille davantage (Google Docs, WSJ). Si ce n’est pas sur cet écran d’accueil principal, je le recherche généralement.

Avant iOS 18, j’avais une pile de widgets sur l’écran d’accueil avec des widgets météo et fuseau horaire, mais je l’ai déplacée vers un autre écran. Je pourrais le reculer. Je ne pourrais pas. Il faut vivre un peu.

J’ai également demandé à Joanna de partager quelques choses qui l’intéressent en ce moment. Voici ce qu’elle a partagé :

Le diable à ses côtés . J’écoute actuellement ce livre audio de ma très talentueuse collègue Valerie Bauerlein. Tout tourne autour des meurtres de Murdaugh. L’écriture, les détails, le tout est tellement captivant. Je me retrouve assis dans le garage en attendant qu’un chapitre soit terminé.

. J’écoute actuellement ce livre audio de ma très talentueuse collègue Valerie Bauerlein. Tout tourne autour des meurtres de Murdaugh. L’écriture, les détails, le tout est tellement captivant. Je me retrouve assis dans le garage en attendant qu’un chapitre soit terminé. Plein swing . Je sais que je suis en retard pour la populaire série golf-u de Netflix, mais j’ai recommencé à jouer au golf cet été, et j’adore les histoires de ces joueurs et à quel point ce sport est psychologique.

. Je sais que je suis en retard pour la populaire série golf-u de Netflix, mais j’ai recommencé à jouer au golf cet été, et j’adore les histoires de ces joueurs et à quel point ce sport est psychologique. Emmenez votre animal de compagnie à l’école le jour. Mon fils de 3 ans adore ce livre. Je ne veux pas gâcher ça, mais les animaux envahissent l’école primaire Maple View et, eh bien, Mme Ellen est énervée.

Crowdsourcing

Voici ce que Installateur la communauté est active cette semaine. Je veux aussi savoir ce que tu fais en ce moment ! E-mail [email protected] ou envoyez-moi un message sur Signal — @davidpierce.11 ​​— avec vos recommandations pour tout et n’importe quoi, et nous présenterons ici certains de nos favoris chaque semaine. Et pour d’autres recommandations encore plus intéressantes, consultez les réponses à cet article sur les discussions.

« Mers glissantes. C’est un jeu de match trois (ou quatre !), mais aussi bien plus encore : vos mouvements nécessitent une véritable stratégie pour battre les niveaux les plus élevés, mais ce n’est jamais injuste, et même s’il y a des achats et des power-ups intégrés, vous pouvez acheter pour rendre un niveau plus facile, vous n’en aurez surtout jamais besoin. C’est le jeu mobile le plus captivant et le mieux adapté que j’ai jamais trouvé et un joyau que je recommande sans réserve. -Jamie

« Gisnep est un autre jeu de réflexion quotidien, cette fois réalisé par David Friedman de Sans ironique. Il apparaît comme une grille de mots croisés, mais les mots ne font que traverser et s’enrouler. Le but est de révéler à la fois une citation et la source en remplissant les lettres des colonnes verticales. J’ai déjà rendu un certain nombre de mes amis accros. – Kyle

« Satisfaisant 1.0 lancé il y a environ une semaine. Un grand groupe de développeurs a effectivement créé un jeu qui ressemble à du travail mais qui est amusant. Si vous aimez les tapis roulants et que vous restez éveillé toute la nuit, cela pourrait être pour vous. – Mat

« Je ne peux pas croire que tu n’aies pas mentionné le passage à OmniFocus! En tant que « changeur de gestionnaire de tâches » éternel, cette application est un incontournable de ma rotation. -Pédro

« J’avais déjà recommandé Application dans les airs comme un excellent compagnon de voyage, mais malheureusement, ça s’arrête. Si vous cherchez une alternative, Volage est excellent, en particulier pour les statistiques de voyage, et ils sont en train de créer un importateur pour les utilisateurs d’App in the Air. – Viviane

« Nous avons observé Professeur d’anglais sur les effets. Des rires constants et, jusqu’à présent, chaque épisode a été meilleur que le précédent. Facilement l’une des émissions les plus drôles à la télévision en ce moment. – Danial

«J’ai reçu le Bascule de pied ergonomique Humanscale FR300qui est un nom à consonance très technologique pour un repose-pieds à bascule très manuel/mécanique. C’est très agréable à utiliser. Je me suis aussi tenu debout dessus parfois… ce qui, je ne suis pas sûr, est sûr, mais c’est certainement amusant ! » – Sagesse

« Je mets à plusieurs reprises dans mon panier Amazon le Boucle milanaise noire pour l’Apple Watch Ultra 2. J’étais si près de l’acheter trois fois. Maintenant, il est en rupture de stock. Même Apple annonce début novembre pour l’expédition. -Scott

«J’ai joué avec différents LLM en utilisant Studio LM. Je l’ai intégré à mon Obsidienne coffre-fort pour aider à résumer et à organiser les choses dans des formats spécifiques. C’était extrêmement cool ! -Cody

Se déconnecter