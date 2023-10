Meta veut facturer aux utilisateurs européens Instagram et Facebook sans publicité : rapport

Méta envisage de facturer près de 14 dollars par mois à ses utilisateurs européens pour une version sans publicité d’Instagram s’ils n’acceptent pas que l’entreprise utilise leurs données personnelles pour des publicités ciblées, selon un rapport de Le journal de Wall Street.

La proposition, qui coûterait aux utilisateurs environ 14 dollars par mois sur les appareils mobiles et jusqu’à 17 dollars sur un ordinateur de bureau, est une tentative de Meta de s’adapter aux règles strictes de confidentialité de l’Union européenne. Les règles obligeront Meta à obtenir le consentement des utilisateurs afin de leur montrer des publicités ciblées, ce qui aurait probablement un impact négatif sur les revenus publicitaires de l’entreprise.

Meta a discuté de sa proposition avec les régulateurs de la concurrence numérique à Bruxelles, les régulateurs de la vie privée en Irlande et d’autres régulateurs de la vie privée de l’UE, selon le rapport. La société aurait baptisé le plan « abonnement sans publicité » ou SNA, et elle souhaite commencer à le déployer dans les mois à venir.

Il n’est pas clair si les régulateurs estiment que la proposition de Meta constitue une solution de contournement suffisante, selon le rapport, et ils pourraient demander à l’entreprise de proposer une offre moins chère.

« Meta croit en la valeur des services gratuits soutenus par des publicités personnalisées. Cependant, nous continuons d’explorer des options pour garantir que nous nous conformons aux exigences réglementaires en constante évolution. Nous n’avons rien d’autre à partager pour le moment », a déclaré mardi un porte-parole de Meta à CNBC.

Étant donné que les règles de confidentialité ne s’appliquent pas aux États-Unis, il est peu probable que Meta y introduise le SNA. Mais en février, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé un service d’abonnement à la vérification payant appelé Meta Verified.

Pour 11,99 $ par mois sur le Web et 14,99 $ par mois sur iOS, les utilisateurs des plateformes Instagram et Facebook de Meta pourront soumettre leur pièce d’identité gouvernementale et obtenir un badge de vérification bleu. Zuckerberg a déclaré que la nouvelle fonctionnalité vise à accroître « l’authenticité et la sécurité » sur les plates-formes.