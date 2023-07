META : Vague de chaleur en Europe – Dernières nouvelles : Charon voit les températures grimper à nouveau alors que le record pourrait être battu

Dimanche, de fortes pluies ont frappé un nord-est des États-Unis déjà saturé, provoquant une nouvelle série d’inondations soudaines, des vols aériens annulés et des pannes de courant.

En Pennsylvanie, une crue éclair soudaine samedi après-midi a fait au moins cinq morts. Des responsables du canton de Upper Makefield, dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, ont déclaré que des pluies torrentielles se sont produites samedi vers 17 h 30 dans la région de Washington Crossing, emportant plusieurs voitures.

Au moins cinq personnes sont mortes et deux enfants, un garçon de neuf mois et sa sœur de deux ans, sont toujours portés disparus, ont indiqué les autorités.

La côte est des États-Unis subissait de fortes pluies, y compris New York (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

D’autres parties de la côte Est connaissaient de fortes pluies, y compris le Vermont. Les autorités ont déclaré que les glissements de terrain pourraient devenir un problème dimanche alors que l’État fait face à davantage de pluie après des jours d’inondations. «Il y a des avertissements de crue éclair dans tout l’État aujourd’hui. Restez vigilant et soyez prêt », a déclaré le gouverneur du Vermont, Phil Scott. Les fortes tempêtes de dimanche ont entraîné des centaines d’annulations de vols dans les aéroports de la région de New York, selon le service de suivi FlightAware.

Plus de 350 vols ont été annulés à l’aéroport international Newark Liberty dans le New Jersey, tandis que plus de 280 vols ont été annulés à l’aéroport international Kennedy à New York.

Des centaines de vols ont été retardés. Le National Weather Service a émis des avertissements de crue éclair et des veilles de tornade pour certaines parties du Connecticut, de l’ouest du Massachusetts, du Vermont et du New Hampshire. Un avertissement de tornade a été émis pour une zone le long de la frontière entre le Massachusetts et le New Hampshire. Des milliers de pannes de courant ont également été signalées. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a exhorté les gens à rester chez eux dimanche jusqu’à ce que les tempêtes soient passées. « La pluie arrive. Cela semble juste implacable cette année », a-t-elle déclaré. « Il faut éviter les déplacements inutiles. … Une crue éclair ne vous donne pas d’avertissement … et dans ces moments-là, votre voiture peut passer d’un lieu sûr à un lieu de mort. Hochul a déclaré que 13 centimètres de pluie étaient tombés en deux heures dans le comté de Suffolk à Long Island.

Des vols ont été retardés à l’aéroport international de Newark Liberty (Copyright 2020 The Associated Press. Tous droits réservés.)

L’État a vu 50 millions de dollars de dommages causés par les tempêtes de la semaine dernière. Les déclarations de catastrophe couvriront plus d’une douzaine de comtés de New York.

Les fortes précipitations n’étaient pas les seules conditions météorologiques extrêmes qui sévissaient aux États-Unis. Une vague de chaleur torride dans le sud-ouest a placé environ un tiers des Américains sous un type de surveillance ou d’avertissement de chaleur.