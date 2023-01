Meta va rétablir les comptes Facebook et Instagram de Trump

“Le public devrait pouvoir entendre ce que disent leurs politiciens – le bon, le mauvais et le laid – afin qu’ils puissent faire des choix éclairés dans les urnes”, a déclaré Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta. “Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de limites à ce que les gens peuvent dire sur notre plateforme. Lorsqu’il existe un risque évident de préjudice dans le monde réel – une barre délibérément élevée pour que Meta intervienne dans le discours public – nous agissons.

Meta a été au centre d’un débat sur la liberté d’expression en ligne et qui devrait avoir le pouvoir de décider ce qui peut être publié et ce qui doit être supprimé. L’interdiction des comptes de M. Trump a été une démonstration flagrante de l’influence des plateformes de médias sociaux et du fait qu’elles ont trop de contrôle et d’influence sur le discours public en ligne.

On ne sait pas si M. Trump, qui brigue à nouveau la Maison Blanche en 2024, redeviendra actif sur Facebook et Instagram. Il a lancé son propre réseau social, Truth Social, dans lequel il détient une participation financière et où il est obligé de rendre ses messages disponibles exclusivement pendant six heures avant de pouvoir les partager sur d’autres sites, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange. Commission. M. Trump peut publier sur n’importe quel site immédiatement si les messages concernent des messages politiques, des collectes de fonds ou des initiatives de vote.

M. Trump n’a pas posté sur Twitter depuis que la plateforme l’a réintégré en novembre. Truth Social est actuellement le seul réseau social sur lequel M. Trump est actif. YouTube n’a pas précisé s’il autoriserait le retour de l’ancien président sur la plateforme.