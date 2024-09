Meta va permettre l’interopérabilité de WhatsApp et Messenger avec iMessage, Telegram et plus encore dans l’UE

Le point de vue de l’éditeur : Dans le cadre des obligations imposées à Meta par la loi européenne sur les marchés numériques, l’entreprise doit rendre WhatsApp et Messenger interopérables avec d’autres applications de messagerie comme Apple Messages, Telegram, Signal et Google Messages. Meta a maintenant révélé comment les discussions tierces sur WhatsApp et Messenger fonctionneront pour les utilisateurs en Europe.

Aussi intéressants que puissent paraître ces changements, ils sont limités aux utilisateurs de l’UE. On ne sait pas encore si Meta prévoit d’étendre la disponibilité à l’échelle mondiale. Théoriquement, cela ne devrait pas être difficile une fois la transition européenne terminée.

Meta n’y gagne cependant rien, et la motivation pour mettre en œuvre l’interopérabilité à l’échelle mondiale n’est pas là. Il semble également peu probable que des mandats extérieurs à l’Europe forcent la main de l’entreprise, car peu d’autres pays ont suivi l’approche réglementaire de l’UE.

Plutôt que d’imposer une approche unique, Meta permettra aux utilisateurs de choisir les applications tierces qu’ils souhaitent intégrer. Les utilisateurs peuvent conserver les conversations tierces soigneusement séparées dans un dossier de boîte de réception dédié ou combiner tout (WhatsApp, Messenger et messages externes) dans une seule boîte de réception unifiée. Chaque application Meta présentera ces préférences lors de la configuration, mais les utilisateurs peuvent changer de vue à tout moment.

Meta reconnaît que certains utilisateurs peuvent avoir besoin d’aide. C’est pourquoi elle a inclus un processus d’intégration qui explique l’intégration de tiers et permet aux utilisateurs de choisir les applications externes qu’ils souhaitent autoriser. Une fois activée pour un service particulier, Meta enverra des notifications chaque fois qu’une nouvelle compatibilité sera déployée.

Plus important encore, Meta affirme qu’elle offrira des fonctionnalités de messagerie complètes et riches dans les chats tiers, notamment des réactions, des réponses directes, des indicateurs de saisie et des accusés de lecture dès le premier jour. Les utilisateurs d’autres applications pourront même rejoindre des chats de groupe en 2025, et les appels vocaux/vidéo suivront en 2027.

Faire communiquer entre elles toutes ces différentes plateformes de messagerie n’est pas une mince affaire. L’un des principaux obstacles est de faire en sorte que tout le monde utilise le même protocole de cryptage pour maintenir la sécurité. La solution de Meta consiste à partager l’accès au protocole Signal utilisé par WhatsApp.

Toutefois, les applications tierces devront intégrer le protocole et obtenir l’approbation de Meta pour la mise en œuvre, ce qui est plus facile à dire qu’à faire. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une étape obligatoire décrite dans l’accord officiel que Meta prévoit de faire signer aux fournisseurs de services.

