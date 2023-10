Meta utilise peut-être votre Facebook, Instagram pour « nourrir la bête » des nouvelles technologies

Meta a reconnu avoir utilisé des publications publiques sur ses plateformes Facebook et Instagram pour former son nouvel assistant virtuel à intelligence artificielle.

Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, a déclaré que l’entreprise utilisait uniquement des publications publiques et restait à l’écart des publications privées partagées avec ses amis et sa famille ainsi que des messages privés pour former le robot IA de l’entreprise, selon un rapport de Reuters.

« Nous avons essayé d’exclure les ensembles de données contenant une forte prépondérance d’informations personnelles », a déclaré Clegg lors de la conférence annuelle Connect de l’entreprise, ajoutant que la « grande majorité » des données utilisées était déjà accessible au public.

Les entreprises technologiques ont été critiquées ces derniers mois à cause d’informations selon lesquelles elles auraient utilisé des informations provenant d’Internet avec autorisation pour former des modèles d’IA, capables de trier une quantité massive de données. Dans certains cas, les analyses de données ont donné lieu à des poursuites judiciaires, selon Reuters, notamment lorsque AI est accusée de reproduire des documents protégés par le droit d’auteur.

« L’IA a besoin d’une quantité impressionnante de données de formation, les publications des utilisateurs sont donc un moyen idéal de » nourrir la bête « », a déclaré Christopher Alexander, directeur des analyses du Pioneer Development Group, à Fox News Digital. « La préoccupation est de savoir comment ces personnages d’IA mieux formés sont utilisés. Vous avez le potentiel de créer des IA incroyablement convaincantes qui expliquent exactement comment une personne avec laquelle elle communique s’identifie le mieux. Il existe de réelles inquiétudes quant à la façon dont l’IA d’apparence humaine peut devenir, et cela devrait être pris en compte.

Jon Schweppe, directeur politique de l’American Principles Project, s’est demandé combien de « garanties » avaient été mises en place pour protéger les informations personnelles.

« Meta semble construire son IA à partir des publications, des photos et des données personnelles de ses utilisateurs. Est-ce vraiment ce pour quoi les consommateurs se sont inscrits ? » Schweppe a déclaré à Fox News Digital. « L’Amérique est à un point critique, semblable à celui où nous nous trouvions lorsque les médias sociaux sont entrés en scène il y a près de 20 ans et ont lancé la plus grande expérience sociale de l’histoire de l’humanité. Soit le Congrès agit maintenant et donne au peuple américain un contrôle sur l’IA, soit nous sera une fois de plus laissé à la merci de nos seigneurs technologiques. »

Le PDG de Meta, Mark Zuckerburg, a dévoilé publiquement le nouvel outil d’IA de l’entreprise lors de la conférence sur les produits la semaine dernière, qui a été créé à l’aide d’un modèle personnalisé similaire au grand modèle de langage Llama 2, selon Reuters. Le produit sera capable de générer du texte, du son et des images tout en ayant également accès à des informations en temps réel en s’associant à la recherche Bing, indique le rapport.

Les publications publiques sur Facebook et Instagram ont été utilisées pour entraîner l’outil d’IA de Meta à la fois pour la génération d’images et les réponses au chat, tandis que les interactions des utilisateurs avec le robot l’aideront à améliorer ses fonctionnalités à l’avenir, a déclaré Meta à Reuters.

Ziven Havens, directeur politique du Bull Moose Project, a déclaré à Fox News Digital qu’il « ne devrait pas surprendre les utilisateurs » que leurs publications soient utilisées pour former les outils d’IA de Meta, mais il soutient que les utilisateurs devraient se préoccuper de « si ou non leur les données sont utilisées de manière responsable et sécurisée.

« Sans une action réelle de la part du Congrès, les Américains doivent supposer que ces sociétés d’IA sont responsables de leurs données, ce que beaucoup d’Américains auraient du mal à croire au cours de la dernière décennie », a déclaré Havens. « Si le Congrès n’agit pas, les problèmes de confidentialité des données ne feront que croître. »

Phil Siegel, fondateur du Center for Advanced Preparedness and Threat Response Simulation, a déclaré à Fox News Digital qu’il n’était « pas surprenant » que Meta utilise des publications pour entraîner son IA, notant qu’il donne au robot accès à « des données uniques et lui permettra de pour former un LLM (grand modèle de langage) à agir comme s’il était un utilisateur des médias sociaux, et il sera distinct des LLM qui récupèrent simplement des informations factuelles du monde Internet.

Mais Siegel a noté que la propagation de personnalités artificielles pourrait susciter des inquiétudes, en particulier compte tenu de l’impact des médias sociaux sur la santé mentale des utilisateurs.

« Je crains que les modèles ne diffusent des informations mauvaises ou offensantes, n’hyperhallucinent (pensez à combiner des réponses humaines émotionnelles avec des LLM déjà hallucinants), créent des personnalités déformées pour interagir avec les adolescents et plus encore. C’est peut-être ainsi que le méta-vers progresse réellement », a-t-il déclaré. dit. « Soyons honnêtes, les sociétés de médias sociaux ont nui à la santé mentale de nombreuses personnes, jeunes et vieux, sans l’IA dans le mix… elles doivent s’assurer que cette IA n’amplifie pas encore plus le problème. »

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital.