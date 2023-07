Meta utilise l’IA pour organiser vos flux. Maintenant, il vous dit comment

Quelle est l’influence de l’IA sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ? Meta est conscient que son utilisation de la technologie peut être opaque, et il vise maintenant à vous donner plus de perspicacité et de contrôle sur ce que vous voyez sur Facebook et Instagram, dans le cadre des mises à jour qu’il a dévoilées jeudi.

L’entreprise utilise l’IA qui intègre vos « commentaires » (comment vous interagissez avec le contenu en l’aimant, en le partageant ou en le commentant) pour affiner les publications qu’elle vous propose via vos flux sociaux. En théorie, cela signifie qu’il doit fournir un contenu adapté à vos propres intérêts et préférences – mais cela ne signifie pas qu’il fait toujours les choses correctement.

Meta a déclaré cette semaine qu’il allait être plus ouvert sur la façon dont il utilise l’IA pour affecter votre expérience sur ses plates-formes. Et s’il ne fonctionne pas correctement, vous aurez le pouvoir de le changer. Au nom de la transparence, il publie 22 « cartes système » – des explications expliquant en détail comment il utilise l’IA pour contrôler ce qui apparaît sur votre page Instagram Explore, ou les comptes qu’il vous suggère de suivre. Pour rendre ces informations plus accessibles, il élargit son « Pourquoi est-ce que je vois ça ? » fonctionnalité pour l’appliquer à plus de types de contenu.

Meta souhaite également rendre les informations plus facilement accessibles. Méta

Meta vous fournira également plus d’options pour vous dire quel type de contenu vous aimez voir via des contrôles centralisés sur Facebook et Instagram. Sur Instagram, vous pouvez déjà dire à l’entreprise si vous voulez voir moins de contenu d’un type spécifique dans votre flux, mais bientôt vous pourrez également lui dire si vous voulez voir plus d’un type de contenu particulier.

Alors que l’IA joue un rôle de plus en plus central dans nos expériences en ligne, les politiciens et les experts de l’industrie technologique ont commencé à s’engager plus sérieusement sur ce que devraient être les limites de cette technologie. Avec la réglementation de l’IA en vue, il est sage pour les entreprises qui utilisent la technologie d’aller de l’avant en offrant aux utilisateurs un meilleur aperçu du rôle qu’elle joue dans ce qu’ils voient en ligne. Avec toute réglementation de l’IA, il y aura probablement des règles établies pour dicter à quel point les entreprises technologiques doivent être transparentes et honnêtes.

« Avec les progrès rapides réalisés avec des technologies puissantes telles que l’IA générative, il est compréhensible que les gens soient à la fois enthousiasmés par les possibilités et préoccupés par les risques », a déclaré le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, annonçant les changements dans un Message de la salle de presse. « Nous pensons que la meilleure façon de répondre à ces préoccupations est de faire preuve d’ouverture. »

