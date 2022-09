Meta titre : Plainte contre Nikita Bellucci : possible diffamation selon “Luka”

Le producteur de films pornographiques haut de gamme « Luka » vient de porter plainte contre Eugénie Vinatier, plus connue sous son nom d’actrice porno Nikita Bellucci. Cette dernière a révélé, en direct sur son compte Instagram, qu’elle avait mis du liquide séminal de son mari, Ludovic Marcelin, dans des glaçons qu’elle affirme avoir servi à « Luka ». Vraie ou fausse, cette déclaration aura probablement de lourdes conséquences pour celle qui est régulièrement interrogée par les médias sur son métier et pourrait remettre en cause sa crédibilité.

L’actrice porno est en effet une des seules à être interrogée par les médias sur son métier. Mardi 6 septembre, elle était encore l’invitée de BFM TV où Yves Calvi lui posait innocemment des questions sur le porno et les enfants. Donnant ses conseils pour un porno éthique, l’actrice a maladroitement critiqué Jacquie & Michel, avec qui elle a eu des différents d’affaires par le passé, le leader du marché, qui possède justement une charte éthique. Sachant que Mme Vinatier travaille pour Dorcel, les propos pourraient être considérés comme diffamatoires. Contacté, Jacquie & Michel nous a confirmé envisager une plainte pour diffamation et concurrence déloyale. Le leader du marché pourrait cependant laisser la justice régler d’abord la problématique des glaçons.