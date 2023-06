Meta tirera des nouvelles de Facebook au Canada après l’adoption du projet de loi C-18 par le Parlement

Commentez cette histoire Commentaire

TORONTO – Meta a déclaré jeudi qu’il prévoyait de donner suite à une menace visant à empêcher les Canadiens de partager des nouvelles sur ses plateformes, après que le gouvernement fédéral a adopté une loi obligeant les entreprises numériques à payer les médias nationaux pour leur contenu. «Nous avons partagé à plusieurs reprises qu’afin de se conformer au projet de loi C-18, adopté aujourd’hui au Parlement, le contenu des organes de presse, y compris les éditeurs de nouvelles et les diffuseurs, ne sera plus disponible pour les personnes accédant à nos plateformes au Canada», la société mère de Facebook a déclaré dans un communiqué.

La loi, connue sous le nom de Loi sur les nouvelles en ligne, fait partie d’un effort vaste et controversé du gouvernement canadien pour réglementer la sphère numérique et circonscrire le pouvoir des géants de la technologie. Une autre loi adoptée cette année obligeant les plateformes de streaming telles que Netflix à promouvoir le contenu canadien auprès des utilisateurs au Canada a également suscité des critiques.

Il s’agit également de l’une des nombreuses propositions similaires à l’étude dans le monde qui visent à soutenir les industries de l’information en difficulté en obligeant les entreprises de médias sociaux à négocier une compensation avec les organisations de médias pour le contenu partagé sur leurs plateformes.

Les organisations médiatiques soutiennent depuis longtemps que les géants de la Silicon Valley devraient partager une plus grande partie de leurs revenus avec eux, car les dollars publicitaires qui ont longtemps soutenu leurs activités ont été décimés par la montée en puissance d’Internet et d’entreprises telles que Facebook et Google.

Le Canada a modelé sa loi sur une loi australienne adoptée en 2021. La Californie envisage une proposition similaire. La réponse de Meta est également familière. Il avait précédemment menacé de bloquer les informations si le projet de loi californien était adopté et avait brièvement bloqué les informations en Australie après l’adoption de sa loi, provoquant un contrecoup. Facebook a cédé moins d’une semaine plus tard, après que le gouvernement a modifié la loi pour accorder à la plateforme plus de temps pour négocier avec les éditeurs.

Facebook et Google concluent désormais des accords avec des organes de presse australiens pour utiliser leur contenu sur leurs plateformes.

Trudeau a défendu la législation canadienne et accusé les géants de la technologie d’employer des «tactiques d’intimidation».

« Le fait que ces géants de l’internet préfèrent couper l’accès des Canadiens aux nouvelles locales plutôt que de payer leur juste part est un vrai problème », a déclaré Trudeau ce mois-ci. « Ça ne marchera pas. »

La loi canadienne obligera les entreprises technologiques à négocier des accords de rémunération avec les organes de presse pour la publication ou la création de liens vers leur travail. Si ces négociations échouent, les deux parties doivent entrer en arbitrage exécutoire pour décider de la compensation appropriée.

« Plus de 460 médias – grands et petits, dans les régions et les villes ou autre – ont disparu au cours des 10 à 15 dernières années », a déclaré Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, devant une commission parlementaire en mai. « Tout l’argent migre vers ces gros joueurs, et nous essayons de revenir à un système plus juste. »

News Media Canada, un groupe de lobbying, a applaudi l’adoption du projet de loi.

« Il s’agit d’une première étape importante pour uniformiser les règles du jeu et remédier à l’important déséquilibre de pouvoir sur le marché entre les éditeurs et les plateformes, et pour rétablir l’équité et assurer la durabilité de l’écosystème canadien des médias d’information », a déclaré Jamie Irving, président du groupe, dans un communiqué. déclaration.

Jason Kint, directeur général de Digital Content Next, un groupe commercial pour les organisations de presse en ligne, a déclaré que la loi canadienne élargit le territoire où les grandes plates-formes technologiques sont obligées de payer pour les informations et pourrait conduire à l’adoption de lois similaires sur des marchés plus vastes, notamment le Brésil, la Grande-Bretagne et les États Unis.

« Le Canada rapproche cette législation intelligente de chez nous », a déclaré Kint. « Les dominos tombent alors que les parlements mondiaux reconnaissent le déséquilibre important du pouvoir de marché détenu par Google et Facebook – et apprennent des solutions pour y remédier. »

Richard Gingras, vice-président de la division des nouvelles de Google, a déclaré à un comité sénatorial canadien en mai qu’il serait «raisonnable» pour l’entreprise d’interdire les liens vers les nouvelles si le projet de loi était adopté. Un autre dirigeant de Google a écrit dans un article de blog en mars que l’entreprise « explorait les impacts potentiels » de l’adoption du projet de loi et testait l’affichage de différentes quantités de nouvelles dans les résultats de recherche.

Google a eu plusieurs réunions avec des responsables canadiens et insiste sur le fait qu’il offre une valeur énorme aux éditeurs en envoyant du trafic vers leurs sites. Dans son témoignage, Gingras a qualifié la loi de «subvention illimitée pour les médias canadiens».

Jenn Crider, porte-parole de Google, a déclaré jeudi que l’entreprise « fait tout ce qu’elle peut pour éviter un résultat dont personne ne veut ». Elle a qualifié la loi « d’inapplicable ».

« À chaque étape du processus, on nous propose des solutions réfléchies et pragmatiques qui auraient amélioré le projet de loi et nous ont ouvert la voie pour augmenter nos investissements déjà importants dans l’écosystème canadien de l’information », a déclaré Crider. « Jusqu’à présent, aucune de nos préoccupations n’a été résolue. »

Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a fait face à plusieurs mois de turbulences. Il a supprimé plus de 20 000 emplois depuis novembre et fait face à une concurrence accrue dans le secteur des médias sociaux pour les dollars publicitaires et les utilisateurs.

Lorsque la société a brièvement bloqué les informations de ses plateformes en Australie, elle a également supprimé des pages appartenant aux hôpitaux et aux services d’urgence australiens. L’entreprise a blâmé une erreur technique, mais le Wall Street Journal a rapporté que les lanceurs d’alerte ont affirmé qu’il s’agissait d’une tactique de négociation.

Rachel Curran, responsable des politiques publiques de Meta au Canada, a déclaré le mois dernier à un comité parlementaire que «la façon dont l’Australie s’est déroulée n’était pas idéale».

« Il y a eu des erreurs techniques dans la façon dont nous avons supprimé les nouvelles de notre plate-forme », a-t-elle déclaré. « Nous avons pleinement l’intention que ces erreurs ne soient pas commises dans le contexte canadien, et nous nous préparons très soigneusement pour nous assurer que ce soit le cas. »