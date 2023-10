Meta télégramme ses chaînes de diffusion sur Facebook et Messenger

Au fil des années, Meta a été « inspiré » par divers concurrents pour lancer des fonctionnalités identiques – certains mourant plus tard sans cérémonie, d’autres devenant beaucoup plus populaires que l’original (pensez simplement aux histoires).

Aujourd’hui est un autre jour comme celui-là. Les chaînes de diffusion inspirées de Telegram de Meta, précédemment vues sur Instagram et WhatsApp, se répandent sur Facebook et Facebook Messenger « dans les semaines à venir ». Les personnes qui gèrent des pages Facebook peuvent lancer des chaînes de diffusion « afin de s’engager plus profondément avec leurs abonnés », explique la société.

Un canal de diffusion est essentiellement un outil de messagerie « un-à-plusieurs ». Il est mieux utilisé par les personnalités publiques, les célébrités et les « créateurs » en ligne pour essayer de monétiser davantage d’argent auprès de leurs fans, directement ou indirectement. En retour, ces fans peuvent « se sentir encore plus connectés et plonger plus profondément dans les choses qui comptent le plus pour eux », quoi que cela signifie.

Tout le monde pourra rejoindre une chaîne de diffusion pour avoir accès à des contenus passionnants tels que des sondages, des « photos ou vidéos des coulisses » ou des notes vocales « pour une expression plus authentique ». Ou aucune des réponses ci-dessus, tout dépend bien sûr de l’administrateur de la page.

Si vous êtes le genre de personne qui gère une page Facebook et souhaite accéder aux chaînes de diffusion, vous pouvez en créer une directement à partir de votre page – si vous êtes sur un marché où les chaînes de diffusion sont actuellement disponibles. Sinon, il y a une liste d’attente à laquelle vous pouvez vous inscrire.

Lorsque vous envoyez le premier message sur une chaîne de diffusion, tous les abonnés de votre page seront spammés et invités à rejoindre votre nouvelle chaîne. Vous seul pouvez envoyer des messages, mais la plèbe peut (heureusement ou non) réagir et voter dans les sondages.

D’un autre côté, si vous rejoignez une chaîne de diffusion, vous recevrez du spam de notification à chaque fois qu’il y aura une nouvelle publication. Heureusement, la fonction muet fonctionne également pour ceux-ci. Notez que les canaux de diffusion sont, comme Meta les appelle, des « expériences de chat publiques et découvrables », même si vous pouvez interagir avec eux dans Facebook Messenger où autrement vous ne parlez qu’à vos amis.

Source