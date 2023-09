Meta supprime le profil du présentateur d’Al Jazeera après une émission critiquant Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le présentateur arabe d’Al Jazeera, Tamer Almisshal, a vu son profil Facebook supprimé par Meta 24 heures après que l’émission Tip of the Iceberg a diffusé une enquête sur la censure par Meta du contenu palestinien intitulée L’espace verrouillé.

L’enquête de l’émission, diffusée vendredi, comprenait des aveux d’Eric Barbing, ancien chef de l’appareil de cybersécurité israélien, sur les efforts de son organisation pour suivre les contenus palestiniens selon des critères qui incluaient « aimer » une photo d’un Palestinien tué par les forces israéliennes.

L’agence contacterait alors Facebook et lui demanderait de supprimer le contenu.

Selon Barbing, Facebook se conforme généralement aux demandes et l’appareil de sécurité israélien suit les cas, y compris en intentant des poursuites judiciaires si nécessaire.

L’enquête a donné suite aux aveux de Barbing en interrogeant un certain nombre d’experts en droits de l’homme et en droits numériques qui ont convenu qu’il existait un net déséquilibre dans la manière dont le contenu palestinien est restreint.

L’émission a également interviewé Julie Owono, membre du conseil de surveillance de Facebook, qui a admis qu’il existe une divergence dans la manière dont les règles sont interprétées et appliquées au contenu palestinien et a ajouté que des recommandations avaient été envoyées à Facebook pour corriger cela.

Al Jazeera a demandé à Facebook pourquoi le profil d’Almisshal avait été fermé sans avertissement ni explication préalable. Il n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

« Cibler un journaliste »

Almisshal a déclaré que le profil qui a été supprimé est sa page personnelle, créée par lui en 2006 et vérifiée. Il comptait au moins 700 000 abonnés.

« Après l’énorme succès de l’épisode, j’ai découvert que mon profil Facebook personnel avait été supprimé sans aucune explication », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Cela ressemble vraiment à une sorte de revanche sur le programme. Nous n’avons pas encore reçu de réponse de Facebook.

L’équipe du programme avait entrepris d’étudier l’ampleur de l’écart entre la manière dont les publications et documents palestiniens et israéliens sont traités par Facebook.

Pour ce faire, il a mis en place une expérience dans laquelle il a construit deux pages différentes, l’une avec une perspective pro-palestinienne et l’autre pro-israélienne, et les a testées. L’équipe a conclu qu’il existait effectivement une grande différence entre le niveau de contrôle et la manière dont les règles sont appliquées aux publications sur les deux pages.

Un jour après Tamer Almisshal, un Palestinien #journaliste avec #Jazeeraa présenté des preuves choquantes de la censure par Meta du contenu palestinien sur ses plateformes lors de son émission télévisée « La pointe de l’iceberg », Facebook a supprimé sa page.#CrimesIsraéliens #Palestine pic.twitter.com/RGQm8sUuzQ – Hadeel Abo Aita (@aita_hadeel) 10 septembre 2023

On ne sait pas pourquoi Facebook choisirait de supprimer la page d’un individu en réponse à un programme.

« Il n’y a eu aucune explication, aucun avertissement », a déclaré Almisshal. « Il n’y avait eu aucun problème avec le contenu de ma page auparavant. Aucun message indiquant que j’avais enfreint des règles.

Almisshal reste fidèle à son programme.

« En mars dernier, Facebook a restreint mon compte, et cela s’est produit à d’autres reprises, mais généralement la situation est résolue », a-t-il déclaré. « Il s’agissait d’un projet journalistiquement solide, et nous avons communiqué avec Meta à ce sujet, leur donnant l’opportunité de s’exprimer au cours de l’enquête.

« Mais cibler un journaliste individuellement, je ne m’y serais jamais attendu. »