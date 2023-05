Meta supprime l’application Facebook Messenger pour Apple Watch

Méta Application Facebook Messenger pour le Montre Apple perd la plupart de ses fonctionnalités début juin.

« Les gens peuvent toujours recevoir des notifications Messenger sur leur Apple Watch lorsqu’ils sont jumelés, mais à partir de début juin, ils ne pourront plus répondre depuis leur montre », a déclaré un porte-parole de Meta à CNET par e-mail.

Certaines personnes ont également reçu un message les informant que Messenger ne sera plus disponible en tant qu’application Apple Watch après le 31 mai.

Si vous voulez une autre application de messagerie sur votre Apple Watch après que Messenger ait perdu certaines fonctionnalités, vous pouvez consulter WeChat ou Glisser.

La nouvelle du changement arrive un jour après la société a confirmé ce Whatsapp, une autre application de messagerie appartenant à Meta, sera disponible en tant qu’application pour Wear OS de Google. Donc, si vous possédez un compte Google Montre PixelSamsung Montre Galaxy 5 ou une autre montre connectée, vous pourrez envoyer des messages WhatsApp depuis votre poignet.

Lorsque CNET a demandé s’il était prévu d’apporter WhatsApp à l’Apple Watch, un porte-parole de WhatsApp a déclaré qu’il n’y avait rien à partager pour le moment.

Pour en savoir plus, voici comment le Apple Watch Ultra, série 8 et SE comparer les uns aux autres et voici le meilleure montre connectée Android pour 2023.