Meta sera-t-il l’Android du XR ou le Blackberry ?

Meta serait optimiste quant à la sortie d’Apple Vision Pro, se considérant comme le futur Android du marché. Mais cette réflexion est-elle erronée ?

Le journal de Wall Street cite “des gens familiers avec leur pensée” ont déclaré que les dirigeants de Meta pensent que l’entrée d’Apple sur le marché “validera le pari du PDG Mark Zuckerberg et attirera davantage de consommateurs”.

Ces dirigeants pensent que Meta sera le principal concurrent d’Apple dans le domaine de l’informatique spatiale, affirment ces sources, jouant le même rôle qu’Android sur le marché des smartphones aujourd’hui.

La semaine après l’annonce d’Apple Vision Pro, Zuckerberg a déclaré à Lex Fridman dans une interview qu’il considérait le produit d’Apple comme “un certain niveau de validation” pour l’investissement important de Meta dans l’AR et la VR. Et lors d’une réunion à tous, il a déclaré au personnel de Meta que l’annonce de Vision Pro l’avait rendu “encore plus excité et, à bien des égards, optimiste quant au fait que ce que nous faisons compte et va réussir”.

Voici ce que Mark Zuckerberg pense d’Apple Vision Pro Lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise, Mark Zuckerberg a donné aux employés de Meta son point de vue sur Apple Vision Pro.

Mais l’idée selon laquelle Meta sera l’équivalent d’Android sur le marché XR (AKA spatial computing) pose un énorme problème.

Android est une plateforme logicielle semi-ouverte. Tout fabricant de téléphones peut intégrer le noyau open source d’Android gratuitement et sans autorisation, ainsi que les services de Google et le Google Play Store en acceptant certains critères de compatibilité et en préinstallant la suite d’applications de Google.

La plate-forme Meta Quest, quant à elle, est exclusive aux appareils Meta. Sa stratégie s’apparente davantage à vouloir être un deuxième Apple qu’à ce que Google a fait avec Android. Cela ressemble plus à BlackBerry qu’à Android, et la combinaison de marché iPhone et Android a tué BlackBerry.

De plus, Google lui-même se prépare apparemment à devenir « l’Android de l’informatique spatiale » avec… Android. Google construit une plate-forme « Android XR » pour alimenter le prochain casque de Samsung. Il sera en mesure d’intégrer l’écosystème complet des applications pour téléphones et tablettes Android, ce qu’il a refusé pour Meta, tandis que Samsung pourra tirer parti de son expertise en matière de matériel et obtenir un accès prioritaire à des composants clés tels que les micro-écrans OLED de ses filiales. Et même si Samsung peut bénéficier d’une période d’exclusivité, celle-ci ne durera presque certainement pas éternellement (et semble-t-il).

Meta CTO : nous avons demandé à Google d’intégrer le Play Store à Quest Le CTO de Meta a déclaré que Google avait refusé une demande visant à intégrer son Play Store à Quest.

En revanche, une différence majeure entre le marché du XR et celui des smartphones rend ces analogies d’une utilité limitée.

Meta vend ses casques Quest principaux à prix coûtant, et parfois même à perte. À moins d’un accord de partage de revenus sans précédent qui réduirait considérablement les bénéfices de Google, les fabricants de matériel informatique comme Samsung ne voudront probablement pas concurrencer directement les Quests principaux de si tôt, en particulier le Quest 3 Lite, selon la rumeur. Le prix du casque de Samsung serait d’environ 2 000 dollars.

Jusqu’à ce qu’il soit possible de fabriquer des casques performants à faible coût, Meta pourrait maintenir son monopole sur les appareils grand public à moindre coût, tandis qu’Apple et Google se disputent un marché plus restreint de riches utilisateurs précoces.

Mais la stratégie de Meta nuit également à son propre objectif à long terme, à savoir devenir un acteur de type Android. Bien que la société serait en partenariat avec LG pour les futurs casques Quest Pro, aucun partenariat de ce type n’est probable pour les casques moins chers car, encore une fois, sans un accord de partage des revenus sans précédent qui grignoterait lourdement les bénéfices de Meta, il n’y a que peu d’incitations pour la plupart des fabricants de matériel informatique. pour accéder à ce segment subventionné du marché. Il s’agit d’un marché plus proche des consoles de jeux, où les détenteurs des plateformes sont aussi les fournisseurs de matériel, que des smartphones,

Ce problème de partenaires uniquement matériels devant réaliser des bénéfices sur un marché dominé par les subventions est sans doute ce qui a tué les consoles 3DO dans les années 90, pourquoi tant de fabricants de téléphones Android ont quitté le marché dans les années 2010, pourquoi le HTC Vive a perdu face à l’Oculus Rift. , et pourquoi Steam Deck est un appareil propriétaire, et non un écosystème d’appareils comme l’étaient les machines Steam défaillantes.

Pomme

Vision Méta

Quête Google

Android XR Stratégie matérielle Première fête Première fête Tierce personne Prix ​​du matériel Profit Subventionné Profit Écosystème existant

L’intégration ✅ ❌ ✅

Même si Meta a 10 ans d’avance sur Apple et Google, je dirais qu’elle l’a en grande partie dilapidée. Jusqu’en 2018, il se concentrait principalement sur PC VR, un marché qu’il a en grande partie abandonné. Et depuis lors, il n’a pas réussi à créer sa propre plate-forme de développement logiciel en dehors d’une série fragmentée d’intégrations pour des moteurs de jeu comme Unity, ni à créer sa propre suite d’applications propriétaires vitales au-delà d’Horizon Workrooms.

Quest est aujourd’hui une console de jeux éprouvée et réussie, mais Meta n’a pas de chemin clair pour en faire une plate-forme informatique générale compétitive. Meta manque également de véritable fossé au-delà de ses studios de jeux. Les casques Quest sont alimentés par les mêmes chipsets Qualcomm que Samsung et d’autres peuvent accéder et utiliser des écrans que tout le monde peut acheter. Et Google dispose de sa propre équipe de vision par ordinateur de classe mondiale.

Pire encore, le logiciel système Quest et l’application mobile sont truffés de problèmes de qualité et de conception. Même si je m’attendais autrefois à ce qu’il s’agisse de problèmes temporaires dans une période de transition chargée au sein de l’entreprise, le fait que le logiciel reste si bogué et imparfait en 2024 n’inspire pas l’optimisme.

L’argument principal pour Meta est que ses problèmes actuels de qualité logicielle pourraient devenir des problèmes croissants, résolubles dans les années à venir. Ni Apple ni Google n’ont jamais été confrontés à un concurrent verticalement intégré et bien financé, prêt à subventionner le matériel pour développer sa plate-forme. Sans la capacité d’atteindre l’échelle d’unité potentielle de Quest, le projet de Google pourrait échouer si les consommateurs optent pour les alternatives moins chères de Meta avec une gamme plus large de véritables contenus AR et VR.

Mais le problème est que le logiciel Quest pourrait rester en panne à mesure que Google entre sur le marché avec une alternative raffinée comprenant le Play Store et l’intégration avec les appareils et services Android existants. Aux côtés du matériel de haute qualité provenant de partenaires comme Samsung disposant d’un capital de vente au détail et de marketing existant, cela pourrait faire de Meta une troisième option indésirable, le BlackBerry de l’informatique spatiale. Dans ce scénario, tous les investissements et recherches de Meta lui seraient aussi utiles que Xerox PARC l’était à Xerox.

Il est impossible de savoir avec certitude comment se déroulera l’avenir de XR. Il est même possible que de nouveaux entrants comme Amazon ou Valve changent complètement le paysage. Mais ce qui est clair pour moi, c’est que malgré des dizaines de milliards de dollars d’investissement, la place de Meta en tant que principal concurrent d’Apple dans le domaine de l’informatique spatiale est loin d’être assurée et dépendra de la qualité de l’exécution, et pas seulement de l’ampleur de l’investissement.