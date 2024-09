Meta se lance à fond dans les agents virtuels avec des publicités intégrées et des voix de célébrités

Meta a ajouté la possibilité d’intégrer des agents virtuels dans les publicités publiées sur ses plateformes de médias sociaux.

Ainsi, les clients peuvent créer un lien « cliquez pour envoyer un message » sur leurs publicités, ce qui dirigera le consommateur vers une expérience pilotée par des robots, soit sur Messenger, soit sur WhatsApp.

À partir de là, si cela ne répond pas à ses besoins, le client peut s’adresser à un représentant commercial en direct.

En juin, Meta a présenté ces agents virtuels pour Messenger et WhatsApp dans le cadre d’une suite de solutions d’IA ciblant les équipes marketing.

Désormais, comme annoncé lors de la conférence des développeurs Meta Connect 2024, les entreprises peuvent commencer à les mettre en œuvre pour interagir avec les clients, offrir une assistance et faciliter les commandes.

La possibilité de connecter l’expérience, depuis une publication sociale – que ce soit sur Facebook, Instagram ou peut-être même Threads – à un parcours commercial potentiel peut rendre ces robots beaucoup plus attrayants.

De plus, cette décision soutient l’ambition à long terme de Meta de transformer WhatsApp en une plate-forme permettant non seulement de trouver et d’envoyer des messages aux entreprises, mais également d’acheter auprès d’elles.

Comme Meta l’a écrit dans un article de blog partagé avec TechCrunch :

Qu’il s’agisse de répondre aux questions courantes des clients, de discuter de produits ou de finaliser un achat, ces IA commerciales peuvent aider les entreprises à interagir avec davantage de clients et à augmenter leurs ventes.

Meta suggère que plus d’un million d’annonceurs exploitent actuellement ses outils publicitaires d’IA, et rien que le mois dernier, 15 millions d’annonces ont été créées à l’aide de ces outils.

Judie Dench et John Cena viennent dans un robot près de chez vous !

En plus de renforcer les capacités des robots qu’elle propose aux entreprises clientes, Meta a réorganisé l’agent virtuel qu’elle met à la disposition des utilisateurs de ses plateformes de médias sociaux.

Meta AI a introduit une fonctionnalité qui lui permet de lire à haute voix ses réponses aux requêtes des utilisateurs en utilisant les voix de diverses célébrités. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une sélection de voix de célébrités, notamment John Cena, Judi Dench, Keegan-Michael Key, Awkwafina et Kristen Bell. De plus, des options vocales plus génériques seront disponibles pour les utilisateurs.

Mark Zuckerberg, cofondateur et PDG de Meta a annoncé la nouvelle fonctionnalité lors de l’événement Meta Connect de cette semaine, justifiant l’ajout de voix de célébrités pour « rendre cela amusant ». « Je pense que la voix sera un moyen bien plus naturel d’interagir avec l’IA que le texte », a ajouté Zuckerberg. « C’est juste beaucoup mieux. »

Lors d’une démonstration de l’outil chez Connect, Zuckerberg a demandé à l’IA : « Hé, les démos en direct sont-elles risquées ? L’IA, adoptant la voix d’Awkwafina, a répondu : « Les démos en direct peuvent être risquées, oui. Ils peuvent être imprévisibles, sujets à des problèmes techniques et potentiellement embarrassants… »

Selon un rapport du New York Timesles acteurs associés à Meta auraient pu recevoir des millions de dollars en échange de l’utilisation de leur voix.

La saga rappelle le moment où Scarlett Johannson a menacé de poursuivre OpenAI pour avoir prétendument copié et imité sa voix après avoir refusé de l’accorder sous licence à l’entreprise en mai. Elle a suivi les rangs des auteurs, des publications et des artistes qui avaient déjà engagé des poursuites judiciaires contre des sociétés d’IA.

L’actrice a révélé qu’OpenAI l’avait approchée pour prêter sa voix à un nouveau système d’IA nommé « Sky », prétendument un rappel de sa performance en tant qu’IA dans le film de 2013. Son. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, avait déjà publié un article sur Son et la voix de Scarlett Johannson dans le film. Bien qu’elle ait refusé l’offre, Johansson a déclaré que cela n’empêchait pas OpenAI de progresser avec Sky. La situation perdure.

Zendesk s’associe à Meta pour lancer une application de messagerie client

L’annonce du mois dernier selon laquelle Zendesk a élargi son partenariat avec Meta pour produire une nouvelle application de messagerie client sortante, Relay, est pertinente à l’ambition ci-dessus de transformer WhatsApp en une plate-forme CX de plus en plus robuste.

La nouvelle solution, disponible sur Zendesk Marketplace, introduit des fonctionnalités de « messagerie proactive » pour les canaux WhatsApp et SMS.

Selon l’entreprise, les fonctionnalités de messagerie sortante de Relay permettront aux entreprises d’interagir de manière proactive avec les clients à grande échelle tout en gérant de manière transparente toutes les interactions directement dans Zendesk. Zendesk estime que les entreprises peuvent fournir des messages plus personnalisés en tirant parti de ces outils de communication sortants améliorés, améliorant ainsi leur expérience client globale.